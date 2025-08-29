1 órája
Osztrák 40 százalékos adókulcsot emlegetnek az esztergomi tiszások - az adóemelést támogatják
Újabb vidéki tiszás csoport állt ki az adóemelés mellett. A Tisza-csomag sávos adózási tervét méltatták az esztergomi tiszások, és az osztrák szja-mértéket is felhozták érvként.
A Magyar Nemzet értesülései szerint pénteken a Dunamenti Tiszások Esztergom csoport érvelt a Tisza-csomag mellett, amely a munkát terhelő adók emelése lenne.
A Tisza-csomag: adóemelés mellett állnak ki a Tisza-hívek
Mint korábban megírtuk: egy napvilágott látott dokumentum szerint a Tisza Párt többkulcsos, sávos adózást vezetne be, ami teljesen ellentétes az eddigi kommunikációjukkal.
A Tisza-csomag szerint 15, 22 és 33 százalékos, progresszív adózással sokkolnák a magyar munkavállalókat. Úgy tűnik, a sávos adózást támogatják az esztergomi tiszások.
Kiderült, mit tervez Magyar Péter a fizetésekkel: brutális számok a Tisza-adócsomagban
„Sávos. Nem félni kell tőle, mert igazságos” – írták, némileg felidézve a 2010 előtti MSZP-kormányfők retorikáját. A posztban az osztrák személyi jövedelemadó rendszert ajánlották a nyilvánosság figyelmébe. Mint részletezték: Ausztriában a bruttó éves átlagbér 40 ezer euró körül alakult, amely a fenti sávhatárokat figyelembe véve nem is a Tisza-adó legmagasabb kulcsának megfelelő 33 százalékkal, hanem egyenesen 40 százalékkal adózik.
Mindez azt jelzi, emelte ki a portál, hogy a Tisza Párt hívei még radikálisabb adóemelési tervekkel számolnak, amely a középosztályt sújtaná.
A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a helyi tiszások közt van, aki korábban Márki-Zay Péter bukott miniszterelnök-jelöltet támogatta. Márki-Zay Pétert egyébként közösségének soraiban tudhatja a Tisza: nemrég Hódmezővásárhelyen köszöntötte őt Magyar Péter.
Videón mondták be az adóemelést
Mint korában megírtuk: egy videófelvétel is kiszivárgott az adóemelési tervéről. A felvételen Magyar Péter alelnöke, Tarr Zoltán és Dálnoki Áron, a Tisza adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumon bemondták, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek.
Ám az is kiderült: erről azért nem beszélnek, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”.