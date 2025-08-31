Ezekben az ágazatokban dolgozókat érintené még érzékenyen a Tisza-adó Komárom-Esztergomban

Ezek az ágazatok is szenvednének a Tisza-adótól Komárom-Esztergomban

Nem csak az egészségügy, az ipar és az oktatás területén dolgozókat érintené érzékenyen Magyar Péter Tisza-adója. A megyei ágazati adatok alapján nagy teher kerülne például a mezőgazdaság és az információ területén dolgozókra is.

A mezőgazdaságban dolgozók átlagos bruttó bére 600 ezer forint, ami az új adókulcs alatt havonta több mint 13 ezer forintos többletterhet jelent. Az információ és kommunikáció ágazatban dolgozók átlagos bruttó bére 655 ezer forint, ami az új adókulcs alatt havonta 18 ezer forintos, éves szinten pedig 200 ezer forintos többletterhet jelent.