Ezekben az ágazatokban dolgozókat érintené még érzékenyen a Tisza-adó Komárom-Esztergomban
Többkulcsos személyi jövedelemadót tervez hatalomra kerülése esetén a Tisza párt, amely sokakat érintene érzékenyen. A Tisza-adó hatása Komárom-Esztergom vármegyében is éreztetné hatását.
Ahogyan arról mi is beszámoltunk korábban, nemrég napvilágra került a Tisza Párt egy belsős dokumentuma, amely eltörölné a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelem-adó rendszert, helyette progresszív, sávos, többkulcsos adózást vezetne be. A Tisza-adó a középrétegek zsebét is megkurtítaná, amelynek bevezetésével nőhet a havi teher, ami nemcsak az egyéni költségvetéseket, hanem a megyei munkaerőpiac stabilitását is befolyásolhatja.
A Tisza-adó Komárom-Esztergom vármegye dolgozóit is komoly anyagi terhekkel sújthatja
Mint ismert, a Központi Statisztikai Hivatal szerint 2025. júniusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 ezer 400, a nettó átlagkereset 484 ezer 200 forint volt, míg 2025. első negyedévére vonatkozó adatai szerint Komárom-Esztergom vármegye teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozóinak átlagos bruttó bére 710 ezer 300 forint, ami a jelenlegi 15 százalékos szja mellett havi 106 ezer 545 forint adót jelent. A tervezett Tisza-adó szerint azonban a többkulcsos rendszer bevezetésével az ötmillió és 15 millió forint közötti éves jövedelmek 22 százalékos kulcs alá esnének, ami a legtöbb ágazatban havi több tízezer forintos többletterhet jelentene.
Ezek az ágazatok is szenvednének a Tisza-adótól Komárom-Esztergomban
Nem csak az egészségügy, az ipar és az oktatás területén dolgozókat érintené érzékenyen Magyar Péter Tisza-adója. A megyei ágazati adatok alapján nagy teher kerülne például a mezőgazdaság és az információ területén dolgozókra is.
A mezőgazdaságban dolgozók átlagos bruttó bére 600 ezer forint, ami az új adókulcs alatt havonta több mint 13 ezer forintos többletterhet jelent. Az információ és kommunikáció ágazatban dolgozók átlagos bruttó bére 655 ezer forint, ami az új adókulcs alatt havonta 18 ezer forintos, éves szinten pedig 200 ezer forintos többletterhet jelent.