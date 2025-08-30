A Tisza-adó Komárom-Esztergom vármegye dolgozóit is komoly anyagi terhekkel sújthatja

Komárom-Esztergom vármegye dolgozóinak átlagbérei az országos átlagnál valamivel magasabbak, ezért a tervezett többkulcsos adórendszer különösen érzékenyen érintheti a megye középosztályát és szakembereket. A Tisza-adó bevezetésével nőhet a havi teher, ami nemcsak az egyéni költségvetéseket, hanem a megyei munkaerőpiac stabilitását is befolyásolhatja.

A Tisza-adó hatása Komárom-Esztergom vármegyében különösen az egészségügy, az ipar és az oktatás területén dolgozókat érintené.

Forrás: HEOL

A Központi Statisztikai Hivatal 2025. első negyedévére vonatkozó adatai szerint Komárom-Esztergom vármegye teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozóinak átlagos bruttó bére 710 300 forint, ami jelenleg 15 százalékos szja mellett havi 106 545 forint adót jelent. A tervezett Tisza-adó szerint azonban a többkulcsos rendszer bevezetésével az ötmillió és 15 millió forint közötti éves jövedelmek 22 százalékos kulcs alá esnének, ami a legtöbb ágazatban havi 20–25 ezer forintos többletterhet jelentene. Például egy komáromi egészségügyi szakdolgozó, aki jelenleg bruttó 750 ezer forintot keres, havonta akár 23 ezer forinttal többet fizetne, éves szinten pedig több mint 275 ezer forinttal csökkenne a zsebében maradó összeg.

A Tisza-adó hatása a Komárom-Esztergom vármegyei ágazatokra

A megyei ágazati adatok alapján a legnagyobb terhet a feldolgozóiparban, az egészségügyi és szociális ellátásban, valamint az oktatásban dolgozók szenvednék el. A feldolgozóipari dolgozók átlagos bruttó bére 770 ezer forint, ami az új adókulcs alatt havonta több mint 25 ezer forintos többletterhet jelent. Az egészségügyben dolgozó orvosok és szakdolgozók esetében a Tisza-adó havi 23–28 ezer forintos plusz fizetendő adót jelentene, ami éves szinten 276–336 ezer forintos kiesést okozna a családi költségvetésben. Az oktatásban dolgozó pedagógusok is érzékelnék a változást: a bruttó 650–700 ezer forintos átlagbér mellett az éves többletterhek elérhetik a 250–280 ezer forintot.

A szakértők szerint a Tisza-adó hosszú távon kockázatot jelent a magasan képzett munkaerő megtartására is, mivel a bérek jelentős csökkenése miatt nőhet az elvándorlás veszélye, különösen az egészségügyben és a műszaki ágazatokban. A többkulcsos adórendszer így nem csupán az egyéni dolgozók zsebében hagy kevesebb pénzt, hanem a megye gazdasági stabilitását is befolyásolhatja, mivel a vállalatok munkaerő-megtartási költségei és a bérek versenyképessége egyaránt romolhat.