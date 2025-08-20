augusztus 20., szerda

Termék

A Tesco akciója új színt vihet a frissítőkészítésbe otthon

A Tesco új akciója egyszerre szól a praktikumról és a friss élményről. A Tesco Sodastream egy népszerű konyhai megoldás, amely megkönnyíti a mindennapokat és környezetbarát alternatívát kínál a megszokott üdítőkkel szemben. Most kedvezőbb áron érhető el.

Napokon belül olyan ajánlattal találkozhatnak a vásárlók, amely egyszerre könnyíti meg a hétköznapokat, és hozzájárulhat a fenntarthatóbb életmódhoz is. Az új akció nemcsak pénztárcabarát, hanem a mindennapi frissítőitalok elkészítését is jóval egyszerűbbé varázsolja. Íme a Tesco Sodastream szuper áron.

A Tesco Sodastream - különleges akcióval rukkol elő az üzletlánc, szódakészítő gépeket és pepsi ízesítésű szörpöt is kedvező áron kínálja
A Tesco Sodastream - különleges akcióval rukkol elő az üzletlánc, a szódakészítő gépeket és a kóla ízesítésű szörpöt is kedvező áron kínálja
Fotó: Unger Tamás / Forrás: Vas Népe

A Tesco Sodastream heti akciója

A Tesco aktuális akciója a Sodastream Terra CQC gépekre vonatkozik: augusztus 21-től augusztus 27-ig a szódakészítő gépek Clubcarddal csupán 27 990Ft/db áron, fekete és fehér színben érhetők el. Emellé a géphez tartozó szörpöt is leakciózzák - a kóla ízesítésű 440 ml-es szirup Clubcarddal 2 299 forintért vihető haza. Ez különösen jó hír azoknak, akik szeretik a klasszikus ízeket, de szeretnék maguk szabályozni az ital szénsavasságát és cukortartalmát. 

A Sodastream segítségével pillanatok alatt friss, szénsavas ital készíthető otthon – most a Tesco akciójában kedvezőbb áron.
A Sodastream segítségével pillanatok alatt friss, szénsavas ital készíthető otthon – most a Tesco akciójában kedvezőbb áron
Forrás: sodastream.hu

Mit érdemes tudni a Sodastreamről?

A Sodastream egy modern ital­készítő rendszer, amelynek segítségével bárki pillanatok alatt friss, szénsavas vizet vagy üdítőt készíthet otthon. A készülék működésének lényege, hogy egy CO₂-patron segítségével szénsavval dúsítja a csapvizet, így nincs szükség bolti ásványvizek vagy üdítők rendszeres megvásárlására.

  • Környezetbarát megoldás: Egyetlen Sodastream palack akár több ezer eldobható műanyagpalack kiváltására alkalmas.
  • Gazdaságos: Hosszú távon jelentős megtakarítást kínál, hiszen a szénsavas víz előállítása jóval olcsóbb, mint a boltban vásárolt változat.
  • Kényelmes: Mindig kéznél van a friss szódavíz, a szénsav mértéke pedig egyéni ízlés szerint szabályozható.
  • Változatos ízek: A különféle szörpöknek köszönhetően nemcsak buborékos víz, hanem ízesített üdítők is könnyedén elkészíthetők – többek között kóla típusok, gyümölcsös és cukormentes változatokban.
  • Egyszerű használat: Nem igényel áramot, csak a patron és a palack szükséges hozzá.

A Tesco legújabb akciója egyszerre szól azoknak, akik kedvelik a szénsavas italokat, és azoknak is, akik tudatosabban, fenntarthatóbb módon szeretnék megoldani a frissítőkészítést otthon. A Sodastream szörp kedvezményes ára jó alkalmat teremt a kipróbálásra vagy a készletek feltöltésére, miközben a vásárlók pénzt és felesleges műanyaghulladékot is megtakaríthatnak.

 

 

