Kistermelők

1 órája

Piacmustra: soroljuk a vármegye termelői piacait

Címkék#esztergomi piac#kistermelők#őstermelő#piac

Imádsz piacozni? Keresed a kistermelők finomságait? Soroljuk Komárom-Esztergom termelői piacait!

Kemma.hu

Komárom-Esztergom vármegye bővelkedik termelői piacokban. Itt a helyi kistermelők legfinomabb portékáival találkozhatsz. Ha piacmustrára indulnál, soroljuk, hol vannak termelői piacok.

A tatabányai Termelői piacon jártunk
A tatabányai Termelői piac egyike a vármegye termelői piacainak
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Ezek a vármegye termelői piacai

  • Dorogi Ötház Piac
    Dorog, Mária utca
