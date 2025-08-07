Kistermelők
3 órája
Piacmustra: soroljuk a vármegye termelői piacait
Imádsz piacozni? Keresed a kistermelők finomságait? Soroljuk Komárom-Esztergom termelői piacait!
Komárom-Esztergom vármegye bővelkedik termelői piacokban. Itt a helyi kistermelők legfinomabb portékáival találkozhatsz. Ha piacmustrára indulnál, soroljuk, hol vannak termelői piacok.
Ezek a vármegye termelői piacai
- Tatabánya, Termelői Piac
Tatabánya, Madách Imre utca 7-9.
Ezt ne hagyja ki!Összefogás
2025.07.11. 17:14
"Nem kell mindent az aszályra fogni" – a tatabányai termelői piacon jártunk +fotók
- Tatai Piac
Tata, Piac tér
Ezt ne hagyja ki!Fejlesztés
2020.06.06. 15:29
Megnyílt Tatán az új városi piacAz új tatai városi piac épülete teljes körűen akadálymentesített, így az mindenki számára elérhető és megközelíthető.
- Esztergom, Kiskosár bevásárló Közösség
Esztergom, Deák F. utca. 12.,minden csütörtökön
Ezt ne hagyja ki!Tudatos vásárlás
2025.08.04. 11:31
Bevásárló közösség bújik meg az esztergomi templomkertben
- Esztergomi Piac
Esztergom, Simor János utca 26-32.
Ezt ne hagyja ki!Hangulat
2024.11.08. 17:14
Ácsteszéri jázminszörp, nagysápi méz - a vármegye ízei a piacon +fotók
- Dorogi Ötház Piac
Dorog, Mária utca
Ezt ne hagyja ki!Ünnep
2024.05.13. 11:52
Székely kézműves termékek lepték el Dorog szívét az Európa Napon
- Tokodaltárói piac vasárnaponként
Tokodaltáró határa a 10-es főút mentén
- Táti Termelői Piac
Tát, Tátika tér 1.
- BioMező Szomornál
Szomor, Birkásréti út 3.
- Héreg, Pásztorházi Piac
Héreg, Fő út 134.
- +1: Nagymarosi Termelői Piac
Nagymaros, Fő tér
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre