Rákkeltő anyag miatt azonnal visszahívták ezt a konyhai eszközt

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közölte, hogy egy boltokban széles körben elérhető háztartási terméknél határértéket meghaladó mennyiségű, rákkeltő hatású vegyület kioldódását mutatták ki. Az eszköz élelmiszerekkel érintkezve veszélyt jelenthetett a fogyasztók egészségére, ezért a forgalmazó a hatósággal együttműködve azonnali termékvisszahívás mellett döntött, és megkezdte a kifogásolt tételek begyűjtését a vásárlóktól.

Rákkeltő anyag miatt történt a termékvisszahívás

Forrás: boon.hu

A rákkeltő anyag és a termékvisszahívás háttere

Ahogy a boon.hu megírta, A TEDi áruházlánc Habkanál elnevezésű termékét hívták vissza. A vizsgálatok primer aromás aminok jelenlétét igazolták, amelyek a műanyaggyártás és festékgyártás során használt szerves vegyületek. Ezek az anyagok élelmiszerekkel érintkezve a szervezetbe juthatnak, hosszú távon pedig rákkeltő hatásúak lehetnek. A hatóság nyomon követi a visszagyűjtött termékek megsemmisítését, és felhívja a figyelmet arra, hogy a termékvisszahívás során a vásárlók kérhetik a vételár visszatérítését.

Korábbi termékvisszahívások a közelmúltból: