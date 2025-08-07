1 órája
Gyerekeknek is ajánlották: gumivitamin miatt figyelmeztet a hatóság
Egyre többen rendelnek a közösségi médiában terjedő gumivitaminból, amely látványos ígéretekkel csábít. Most azonban termékvisszahívás is kilátásba került, miután a hatóság vizsgálni kezdte a készítmény összetételét és reklámjait.
Színes, rágócukorra emlékeztető édesség, amit sokan előszeretettel rendelnek a netről. A közösségi médiában terjedő videók alapján úgy tűnhet, ez a gumivitamin mindenre jó – de most termékvisszahívás is szóba kerülhet miatta.
Termékvisszahívás: nem tartalmaz vitamint, de lehet veszélyes
A Drops of Nature néven árusított gumivitamin a reklámokban többek közt az ADHD tüneteinek enyhítésére, stresszoldásra és energiaszint-növelésre kínál megoldást – ezek azonban jogsértő állítások, hiszen élelmiszereknél tilos betegségekre vagy gyógyhatásra utalni. A hatóság szerint a termék nem is tartalmaz vitaminokat, viszont annál több engedély nélküli gombakivonatot és túl sok Ashwagandhát. A túladagolás hányást, hasi görcsöket, vagy akár hormonproblémákat is okozhat – olvasható az nkfh.hu oldalán.
Hiányos tájékoztatás, túlzó reklámok
A vásárlók sem kapnak megfelelő információt: a gyártó adatai hiányoznak a weboldalról, a reklámok pedig manipulált értékelésekkel dolgoznak. A gumicukorszerű megjelenés ráadásul különösen veszélyes lehet gyermekek számára, mivel túlfogyasztásra ösztönözhet. A hatóság ezért nyomatékosan kéri: ne vásárolják meg és ne fogyasszák el a terméket, rosszullét esetén pedig azonnal keressék fel háziorvosukat és értesítsék az NKFH-t is.