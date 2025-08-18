augusztus 18., hétfő

Termékvisszahívás

Súlyos betegséget okozhatnak ezek a sajtok- azonnal vidd vissza, ha vettél belőle

Olyan kórokozó került a sajtokba, amely súlyos betegséget okozhat. Az NKFH által termékvisszahívással érintett sajtokból a magyar boltokba is kerülhetett.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján termékvisszahívást adott ki a NKFH több fertőzött sajtra.

Termékvisszahívás: súlyos betegséget okozhat a baktérium

A bejelentés szerint Listeria Monocytogenes nevű baktériumot mutattak ki Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban. A termékekből Magyarországra is érkezett.

A Listeria monocytogenes baktérium egy olyan kórokozó, amely megbetegedést, liszteriózist okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor tünetmentesen vészelik át, azonban legyengült szervezetben csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében súlyos lefolyású betegség alakulhat ki, írta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket és a fogyasztóktól visszahívták a sajtokat. 

A hatóság ezután nyomon követi a vállalkozások intézkedésit valamint a termékek megsemmisítését vagy elszállítását. Kérik, aki az alábbi tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

  1. Buche Chevre la belle du bocage,1 kg
    Tételszám és MMI: C5170130; 12.08.25;C5154101; 25.07.25; C5168109; 01.08.25
  2. Everyday Camembert, 250 g
     MMI: 2025.08.13.
  3. Cam . Pere Alexandre *Boite Bois* 240G X12
    Tételszám: C5155106, MMI: 24/07/2025

Nemrég a szójamentes felvágottba került allergént okozó összetevő, amelyet szintén visszahívtak.

 

