Súlyos betegséget okozhatnak ezek a sajtok- azonnal vidd vissza, ha vettél belőle

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján termékvisszahívást adott ki a NKFH több fertőzött sajtra.

Olyan kórokozó került a sajtokba, amely súlyos betegséget okozhat. Az NKFH által termékvisszahívással érintett sajtokból a magyar boltokba is kerülhetett.

Forrás: nkfh.gov.hu

Termékvisszahívás: súlyos betegséget okozhat a baktérium

A bejelentés szerint Listeria Monocytogenes nevű baktériumot mutattak ki Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban. A termékekből Magyarországra is érkezett.

A Listeria monocytogenes baktérium egy olyan kórokozó, amely megbetegedést, liszteriózist okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor tünetmentesen vészelik át, azonban legyengült szervezetben csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében súlyos lefolyású betegség alakulhat ki, írta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket és a fogyasztóktól visszahívták a sajtokat.

A hatóság ezután nyomon követi a vállalkozások intézkedésit valamint a termékek megsemmisítését vagy elszállítását. Kérik, aki az alábbi tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

Buche Chevre la belle du bocage,1 kg

Tételszám és MMI: C5170130; 12.08.25;C5154101; 25.07.25; C5168109; 01.08.25 Everyday Camembert, 250 g

MMI: 2025.08.13. Cam . Pere Alexandre *Boite Bois* 240G X12

Tételszám: C5155106, MMI: 24/07/2025

