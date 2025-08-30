1 órája
Vérbeli esztergomiként tudod, hogyan kapta ezt a nevet a? Ősi titkokat rejt az első város múltja
Török dal is őrzi nevét, de mesterségre is utalhat Magyarország első városának neve. De honnan ered Esztergom neve? Igyekeztünk kideríteni az eredetét, és egészen Törökországig, sőt, bőrpáncélkészítőkig jutottunk.
Magyarország első városa, Szent István szülőhelye és vélhetően keresztelkedésének helyszíne Esztergom, amelynek büszke múltjában a római kor, a magyar keresztény hagyományok és a török idők lenyomata párhuzamosan létezik. Az államalapítóhoz szintén kapcsolható Tata után most a Dunkanyar egyik legszebb városa, Esztergom településnév eredetének elméleteit jártuk körbe.
A településnév nyomában: Esztergom eredetére sok variáció létezik
Esztergom története még a római ókori Pannóniáig nyúlik: ez volt a Római Birodalom egyik északi erődítménye volt. Akkoriban Solva volt a település neve. A római időszakról a belvárosban található római kori kilométerkő is tanúskodik. Nevének első írásos emléke 1079-ből való, ott Esztergomként említik. Középkori latin elnevezése pedig Strigonium.
Az Esztergom elnevezésre több elmélet is létezik. Egyrészt úgy tartják, hogy neve a földrajzi elhelyezkedéséből ered. A város a Duna és a Garam torkolatánál fekszik, egyesek szerint neve is a két folyó nevének „összeolvadásából”, az Isztergamból ered. Az Iszter az Al-Duna egyik ókori elnevezése volt, a Gam jelentése pedig a Garam folyó.
Régi mesterséget őriz a városnév?
Más elmélet szerint a név a bolgár-török estrogin vagy esztrogin szóból eredhet, amely bőrpáncélkészítőt jelentett. Erről a földrajzi nevek etimológiai szótára is ír egyébként. Géza fejedelem által alapított esztergomi vár mellett ugyanis bolgár bőrdíszművesek, bőrpáncélkészítők telepet létesítettek.
Egy másik elképzelés szerint a név az „akire vigyáznak” jelentésű szláv sztregomj szóból származhat Esztergom neve. Felmerült még az „Iszterograd” elmélet is,: az Iszter, azaz a Duna, és a „gom”, azaz görbület, hajlat szavak összetételéből eredhetett, utalva a Dunakanyarra, ahol Esztergom elhelyezkedik.
Így szól Esztergom neve olaszul vagy szerbül
A különböző nyelveken Esztergom neve is másképp hangzik, írja a wikipedia városról szóló szócikke.
- Németül: Gran, ami a közeli Garam folyónévből ered,
- spanyolul: Estrigonia,
- olaszul: Strigonia,
- szláv nyelveken csak Strihom, (szlovákul: Ostrihom,
- lengyelül: Ostrzyhom,
- csehül: Ostřihom,
- horvátul: Ostrogon,
- szerbül: Острогон),
- románul: Strigoniu,
- görögül: Έστεργκομ.
- törökül: Estergon,
Török népdal is őrzi Esztergom várának történetét
A török idők hódoltságban janicsárének is született a városról, Estergon Kalesi ( azaz Esztergom vára) címmel, amely manapság népszerű virágénekként ismert. A dal az esztergomi várról és a távolban maradt szerelmesről szól. Szövege:
Esztergom vára, hej, én gyönyörűm, ó
Várkapitány lakja, ó
Gyötri lelkemet, hej, én sólymom, ó
Egy titkos vágy
A szívem a kedvesnél hej, én sólymom, ó
A kedves távol van, ó.
Ne folyj, Duna, ne folyj, hej, én sólymom, ó
Szomorú vagyok.
A kedvesnek, ó, utána járásába
Odavagyok, én szerencsétlen