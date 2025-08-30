Vérbeli esztergomiként tudod, hogyan kapta ezt a nevet a? Ősi titkokat rejt az első város múltja

Magyarország első városa, Szent István szülőhelye és vélhetően keresztelkedésének helyszíne Esztergom, amelynek büszke múltjában a római kor, a magyar keresztény hagyományok és a török idők lenyomata párhuzamosan létezik. Az államalapítóhoz szintén kapcsolható Tata után most a Dunkanyar egyik legszebb városa, Esztergom településnév eredetének elméleteit jártuk körbe.

Esztergom: a településnév vajon minek az emlékét őrzi?

A településnév nyomában: Esztergom eredetére sok variáció létezik

Esztergom története még a római ókori Pannóniáig nyúlik: ez volt a Római Birodalom egyik északi erődítménye volt. Akkoriban Solva volt a település neve. A római időszakról a belvárosban található római kori kilométerkő is tanúskodik. Nevének első írásos emléke 1079-ből való, ott Esztergomként említik. Középkori latin elnevezése pedig Strigonium.

Az Esztergom elnevezésre több elmélet is létezik. Egyrészt úgy tartják, hogy neve a földrajzi elhelyezkedéséből ered. A város a Duna és a Garam torkolatánál fekszik, egyesek szerint neve is a két folyó nevének „összeolvadásából”, az Isztergamból ered. Az Iszter az Al-Duna egyik ókori elnevezése volt, a Gam jelentése pedig a Garam folyó.

Régi mesterséget őriz a városnév?

Más elmélet szerint a név a bolgár-török estrogin vagy esztrogin szóból eredhet, amely bőrpáncélkészítőt jelentett. Erről a földrajzi nevek etimológiai szótára is ír egyébként. Géza fejedelem által alapított esztergomi vár mellett ugyanis bolgár bőrdíszművesek, bőrpáncélkészítők telepet létesítettek.

Egy másik elképzelés szerint a név az „akire vigyáznak” jelentésű szláv sztregomj szóból származhat Esztergom neve. Felmerült még az „Iszterograd” elmélet is,: az Iszter, azaz a Duna, és a „gom”, azaz görbület, hajlat szavak összetételéből eredhetett, utalva a Dunakanyarra, ahol Esztergom elhelyezkedik.

Így szól Esztergom neve olaszul vagy szerbül

A különböző nyelveken Esztergom neve is másképp hangzik, írja a wikipedia városról szóló szócikke.

Németül: Gran, ami a közeli Garam folyónévből ered,

spanyolul: Estrigonia,

olaszul: Strigonia,

szláv nyelveken csak Strihom, (szlovákul: Ostrihom,

lengyelül: Ostrzyhom,

csehül: Ostřihom,

horvátul: Ostrogon,

szerbül: Острогон),

románul: Strigoniu,

görögül: Έστεργκομ.

törökül: Estergon,

Török népdal is őrzi Esztergom várának történetét

A török idők hódoltságban janicsárének is született a városról, Estergon Kalesi ( azaz Esztergom vára) címmel, amely manapság népszerű virágénekként ismert. A dal az esztergomi várról és a távolban maradt szerelmesről szól. Szövege: