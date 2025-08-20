1 órája
Vérbeli tataiként tudod, kiről kapta a város a nevét?
El sem hinnéd, honnan ered a város neve. Most utánajártunk, mi köze az államalapítóhoz a vizek városának. A településnév eredetét kutattuk.
Augusztus 20. ünnepéhez kapcsolódva idézzük fel Szent István király, az államalapító életútjának egy érdekes mozzanatát. A településnév eredetének kutatása közben bukkantunk érdekességre.
Településnév a keresztapától?
Korábban már más, komárom-esztergomi településnevek eredetét, így Bajét, Epölét vagy épp Lábatlanét kutattuk, most annak néztünk utána, honnan ered Tata neve. Ehhez egészen Szent István királyig kellett visszamennünk az időben.
Szent István királyt tartjuk a keresztény Magyarország alapítójának, őt és az államalapítást ünnepeljük István napján, augusztus 20-án. István a X. században született, a krónikák szerint Esztergomban, Vajk néven. Apja, Géza fejedelem az akkori Magyar Nagyfejedelemség uralkodójaként diplomáciai utakat nyitott Nyugat-Európa felé, felvette és felvetette a kereszténységet - integrálva ezzel népét Európába.
Keresztény papokat hívott az országba, ezzel is megkezdve államalapító tevékenységét, amely aztán fiára, Vajkra, azaz a későbbi István királyra várt. Fiát pedig már keresztény szellemben neveltette. Bizonyos források szerint Vajkot Szent Adalbert prágai püspök oktatta a keresztény szellemiségre - mint ismert: a püspökről nevezték el az akkori főváros, Esztergom István által alapított székesegyházát is.
Keresztapa neve a városban él tovább
Vajkot a források szerint 994 és 996 között keresztelték meg Esztergomban, ekkor kapta a keresztségben az István nevet. Bár az bizonytalan, hogy ki keresztelte meg, ám a keresztapja személye bizonyosabb ennél: a Képes krónika szerint az Itáliából származott Deodatus gróf volt az egyik nevelője Istvánnak, aki a keresztapja lett. István „Tatá”-nak hívta Deodatus grófot.
A keresztpapa beceneve pedig évszázadokon át fennmaradt, és a mai napig város őrzi e becenevet: Tata, a vizek városában él tovább. Mint a tata.hu idézi a Képes Krónikát: „Deodatus … alapította és szerelte fel a tatai monostort. Szent Adalbert prágai püspökkel együtt ugyanis ő keresztelte meg Szent István királyt; ezért adta annak a monostornak a Tata nevet, mert Szent István király tiszteletből nem nevezte őt nevén, de tatának hívta; ki is veszett Deodatus neve, de megmaradt Tata; ezért nevezik így ama klastromot is. Pannóniában nincsen nemzetsége, mert bár feleséges volt, maradék nélkül végezte életét.”
Györffy György történész szerint az államszervezéskor élt Tata vagy Tadeus nevű főember alapíthatta az apátságot és így a települést is. A tatai apát gyorsan nagy tekintélyt szerzett: többször járt el a pápa megbízásából. Tata település említése először egyébként 1093 körül jelent meg az írott forrásokban az itt álló bencés apátsággal kapcsolatban.