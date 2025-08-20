Vérbeli tataiként tudod, kiről kapta a város a nevét?

Keresztapa neve a városban él tovább

Vajkot a források szerint 994 és 996 között keresztelték meg Esztergomban, ekkor kapta a keresztségben az István nevet. Bár az bizonytalan, hogy ki keresztelte meg, ám a keresztapja személye bizonyosabb ennél: a Képes krónika szerint az Itáliából származott Deodatus gróf volt az egyik nevelője Istvánnak, aki a keresztapja lett. István „Tatá”-nak hívta Deodatus grófot.

A keresztpapa beceneve pedig évszázadokon át fennmaradt, és a mai napig város őrzi e becenevet: Tata, a vizek városában él tovább. Mint a tata.hu idézi a Képes Krónikát: „Deodatus … alapította és szerelte fel a tatai monostort. Szent Adalbert prágai püspökkel együtt ugyanis ő keresztelte meg Szent István királyt; ezért adta annak a monostornak a Tata nevet, mert Szent István király tiszteletből nem nevezte őt nevén, de tatának hívta; ki is veszett Deodatus neve, de megmaradt Tata; ezért nevezik így ama klastromot is. Pannóniában nincsen nemzetsége, mert bár feleséges volt, maradék nélkül végezte életét.”