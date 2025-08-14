Rekorszámú teknőst fogtak a tatabányai tóból

A tatabányai Csónakázó-tó partján nyugodtan csillogott a víz, de mi tudtuk, hogy a felszín alatt izgalmas világ rejlik. Petrovics Milán, a Duna-Ipoly Nemzeti Park önkéntese immár hónapok óta figyeli a tóban élő teknősöket, és rendszeresen számol be a különleges fogásokról. Most ismét sikerült valami ritkaságot hálóba terelni. A teknősvadászt a Kemma.hu is újból elkísérte.

Petrovics Milánnak ismét egy különleges teknős akadt a hálójába

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Milántól megtudtuk, hogy április 1. óta két napozó- és két varsa csapda őrizte a tó vizét. Ez a közel három hónapos időszak bőven hozott eredményeket: míg tavaly csupán hatvan példányt fogtak ki a tóból, idén már 79 teknősnél tartanak. Ezek közül 47 példány tájidegen faj volt. A teknősvadász merülőhálóval fogta az invazív példányokat, de a kihelyezett varsákba is kerültek páncélosok.

A teknősvadász elöl nem menekülhetnek

– Ez nagyon jó arány, hiszen minden egyes befogott idegenhonos teknős csökkenti az őshonos fajokra nehezedő nyomást – mondta Milán.

A korábbi fogások között akadt 25 darab vörösfülű ékszerteknős, 11 példány sárgafülű ékszerteknős, 5 darab hieroglifás ékszerteknős, 2 példány mississippi tarajosteknős, de a kínai lágyhéjúból, a kínai háromélű teknősből, valamint a kínai csíkosteknősből is találtak 1-1 példányt.

A mostani teknősvadászat sem volt hiába való. Egy újabb kínai csíkosteknős akadt Milán hálójába.