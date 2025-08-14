49 perce
Rekorszámú teknőst fogtak a tatabányai tóból
Idén rekordszámú invazív fajt fogtak ki a Csónakázó-tóból. A teknősök között volt harapós, és kihalás szélén álló faj is.
A tatabányai Csónakázó-tó partján nyugodtan csillogott a víz, de mi tudtuk, hogy a felszín alatt izgalmas világ rejlik. Petrovics Milán, a Duna-Ipoly Nemzeti Park önkéntese immár hónapok óta figyeli a tóban élő teknősöket, és rendszeresen számol be a különleges fogásokról. Most ismét sikerült valami ritkaságot hálóba terelni. A teknősvadászt a Kemma.hu is újból elkísérte.
Milántól megtudtuk, hogy április 1. óta két napozó- és két varsa csapda őrizte a tó vizét. Ez a közel három hónapos időszak bőven hozott eredményeket: míg tavaly csupán hatvan példányt fogtak ki a tóból, idén már 79 teknősnél tartanak. Ezek közül 47 példány tájidegen faj volt. A teknősvadász merülőhálóval fogta az invazív példányokat, de a kihelyezett varsákba is kerültek páncélosok.
A teknősvadász elöl nem menekülhetnek
– Ez nagyon jó arány, hiszen minden egyes befogott idegenhonos teknős csökkenti az őshonos fajokra nehezedő nyomást – mondta Milán.
A korábbi fogások között akadt 25 darab vörösfülű ékszerteknős, 11 példány sárgafülű ékszerteknős, 5 darab hieroglifás ékszerteknős, 2 példány mississippi tarajosteknős, de a kínai lágyhéjúból, a kínai háromélű teknősből, valamint a kínai csíkosteknősből is találtak 1-1 példányt.
A mostani teknősvadászat sem volt hiába való. Egy újabb kínai csíkosteknős akadt Milán hálójába.
Újabb teknőst fogtak ki a veszélyes teknősökkel teli tatabányai tóból
– Ez egy rendkívül ritka faj, amit Kínában már csak kevés helyen találni meg a vadonban – magyarázta Milán. A faj állományát a túlzott mértékű vadonfogás és élőhelyének eltűnése tizedelte meg, és szerepel a Nemzetközi Természetvédelmi Unió (IUCN) vörös listáján is.
A megunt házikedvenc
– Magyarországon a tartása és árusítása nincs korlátozva, és sajnos sokszor hibridek formájában kerül forgalomba. A probléma ott kezdődik, amikor valaki megunja, és egyszerűen elengedi a természetbe – tette hozzá. Milán szerint ez a faj a hobbiállat-tartás árnyoldalát is jelképezi. – Sokan nem gondolnak bele, hogy ezzel nemcsak egy idegen fajt engednek szabadon, hanem az egész ökoszisztémát is veszélybe sodorják – figyelmeztetett a szakértő, aki szerint a Csónakázó-tó ideális élőhelyet biztosít a csíkosteknősnek: hidegtűrő, és a magyar telet is átvészeli. Éppen ezért fontos, hogy az itt befogott példányok biztonságba kerüljenek.
– A korábbi példányokat is a Budapesti Állatkert vette gondozásába, és ez a mostani is oda fog kerülni – mondta Milán.
Kisteknősök a hálóban
A mostani alkalom másik érdekessége három apró, körülbelül egy hónapos sárgafülű ékszerteknős volt, amelyekről kiderült: nem fajtiszta példányok, hanem hibridek.
– Leginkább a sárgafülűre hasonlítanak, de a hasukon lévő pettyek elárulják, hogy nem tisztavérűek. Valamelyik szülőjük feltehetően vörösfülű lehetett – mutatta a cuki páncélosokat.
GALÉRIA: Rekordszámú teknőst fogtak a Csónakázó-tóFotók: Hagymási Bence
Pár nappal korábban Milán már fogott négy ugyanolyan kisteknőst.
– Biztos vagyok benne, hogy ugyanabból a fészekből keltek ki, hiszen ugyanazok a jellegzetességeik – mondta. A teknősök párzási időszaka májusban van, és általában két hónap múlva bújnak elő a kicsik. Ezért ezek a példányok valószínűleg nem idén rakott tojásokból keltek ki.
– A mostani példányok valószínűleg áttelelt tojásokból keltek ki. Ha a körülmények nyár végén nem megfelelőek, a kisteknősök a tojásban maradnak, átvészelik a telet, és nyár elején, a többieknél korábban jelennek meg – magyarázta a természetvédő.
A tóparti srácból lett a város „teknősvadásza”
Milán története gyerekkorában kezdődött: a nyarakat a Csónakázó-tó partján töltötte, figyelve a napozó teknősöket.
Új teknősfaj bukkant fel a tatabányai Csónakázó-tavon +videó
– Akkor még csak annyit tudtam, hogy sokféle teknős van itt. Később utánajártam, és kiderült, hogy ezek közül sok invazív faj – emlékezett vissza.
Ma már a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal és Tatabánya önkormányzatával együttműködve, hivatalos engedéllyel végzi a munkáját.
– A tó az otthonom, és szeretném, ha az őshonos fajoknak is megmaradna az esélyük – tette hozzá mosolyogva.