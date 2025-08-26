augusztus 26., kedd

Rekord

56 perce

Amikor a sötét sem akadály: Tatán dőlt meg az éjszakai távlövészet világrekordja

Címkék#világrekord#lövészet#sportteljesítmény#szomódi lőtér

Sötétben, több mint egy kilométerről talált célba egy magyar sportlövő a szomódi lőtéren. Ezzel beállította az éjszakai távlövő világrekordot, amelyet eddig kevesen kíséreltek meg.

Kemma.hu

Történelmi jelentőségű sportteljesítmény született augusztus 22-én a Szomód melletti katonai lőtéren: Jászberényi Márk beállította a távlövő világrekordot éjszakai körülmények között. A Guinness-rekordot érő kísérlet különleges támogatással, a Magyar Honvédség közreműködésével valósult meg, és újabb mérföldkő lett a hazai precíziós lövészet történetében.

távlövő világrekord
Jászberényi Márk a szomódi lőtéren állította be a távlövő világrekordot
Forrás: honvedelem.hu

Távlövő világrekord született

A rekordkísérlet során az volt a cél, hogy a lövész legalább egyszer eltalálja a 1008 méterre elhelyezett céltáblát – sötét éjszakai körülmények között. 

Jászberényi 308-as Winchester puskájával azonban túlteljesítette az elvárásokat: ötből háromszor is pontos találatot ért el – írja a hovedelem.hu oldala.

Versenyek, missziók, kiképzések

A szomódi lőtér rendszeres helyszíne a hazai és nemzetközi mesterlövészversenyeknek is. A Klapka Mesterlövész Kupákon NATO-csapatok, magyar katonák és sportlövők egyaránt részt vesznek. A cél a tapasztalatcsere, szakmai fejlődés és a precíziós lövészet népszerűsítése. A tatai dandár emellett rendszeresen itt készíti fel újoncait is, akik gépkarabélyos lövészeten és kézigránátos gyakorlatokon edződnek.

A lőtér, ahol történelem születik

A mostani Guinness-rekord csak megerősíti, hogy a tatai lőtér nemcsak a kiképzések és versenyek, hanem a csúcsteljesítmények helyszíne is. Egy sötét augusztusi estén Jászberényi Márk bebizonyította: koncentrációval, szakértelemmel és katonai támogatással világszinten is maradandót lehet alkotni – méghozzá célzottan.

GALÉRIA: Tatán dőlt meg az éjszakai távlövészet világrekordja

 

