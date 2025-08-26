Amikor a sötét sem akadály: Tatán dőlt meg az éjszakai távlövészet világrekordja

Történelmi jelentőségű sportteljesítmény született augusztus 22-én a Szomód melletti katonai lőtéren: Jászberényi Márk beállította a távlövő világrekordot éjszakai körülmények között. A Guinness-rekordot érő kísérlet különleges támogatással, a Magyar Honvédség közreműködésével valósult meg, és újabb mérföldkő lett a hazai precíziós lövészet történetében.

Jászberényi Márk a szomódi lőtéren állította be a távlövő világrekordot

Forrás: honvedelem.hu

Távlövő világrekord született

A rekordkísérlet során az volt a cél, hogy a lövész legalább egyszer eltalálja a 1008 méterre elhelyezett céltáblát – sötét éjszakai körülmények között.

Jászberényi 308-as Winchester puskájával azonban túlteljesítette az elvárásokat: ötből háromszor is pontos találatot ért el – írja a hovedelem.hu oldala.