Nyolcvan év után újra élet költözött a tatai zsinagóga falai közé + galéria

A tatai zsinagóga falai évtizedekig néma tanúként őrizték a múlt emlékeit. Most azonban újra közösségi élménynek adtak helyet, amikor a hétvégén Fináli Gábor rabbi vezetésével szombati istentiszteletet és tóraolvasást tartottak az épületben. Az esemény nemcsak vallási szertartás volt, hanem egyben üzenet is: a zsidó hagyomány ma is élő, közösséget formáló erő, amely képes összekötni múltat és jelent, helyieket és látogatókat.

Történelmi felvétel a tatai zsinagóga belső teréről: a bejáratnál kiállítva emlékeztet az épület egykori szépségére

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Tatai zsinagóga - istentisztelet és annak jelentősége

A szertartás három fő részből állt: a dallamos héber imákból és zsoltárokból, a 18 áldás elmondásából, valamint a tóraolvasásból. A rabbi hangsúlyozta, hogy a szombati ima a jeruzsálemi Szentély áldozati rendjét idézi meg, ahol napi három áldozatot mutattak be. A három ima – reggeli, délutáni és esti – a hagyomány szerint az ősatyákhoz, Ábrahámhoz, Izsákhoz és Jákobhoz kötődik.

A szertartás különlegessége a tóraolvasás volt, amelyhez a több mint 130 éves tóra-tekercset használták. A tekercs felolvasása során – a hagyományoknak megfelelően – ezüst mutatóval (jád) kísérték a szöveget. A héber nyelv dallamos, gyors ritmusa, valamint a közös „Ámen” feleletek különleges hangulatot adtak a térnek.

A közösség emlékezete és újratalálkozása

Az esemény résztvevői közül többen személyes történeteket osztottak meg. Einhorn László, a Komárom-Esztergom megyei zsidó hitközség vezetője felidézte, hogy szülei holokauszt-túlélők voltak, és hogy a tatai zsidó közösség a második világháború után szinte teljesen megfogyatkozott.

A több száz fős közösségből alig néhányan tértek vissza. A zsinagógát is eladták, így máshová kellett járnunk

– mondta. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nagy öröm számára, hogy nyolcvan év után ismét élet költözött az épületbe.

Fináli Gábor rabbi továbbá kiemelte: nemcsak az emlékezés, hanem az élő hagyomány megmutatása is célja ezeknek az alkalmaknak.

Fontos, hogy ne csak gyászról szóljon a zsidó jelenlét vidéken, hanem arról is, hogy a zsidóság öröm, ének, közösség. Az imák nemcsak a falakban, hanem az emberek szívében rezonálnak

– mondta a rabbi.