Nyolcvan év után újra élet költözött a tatai zsinagóga falai közé + galéria
Nyolcvan év után újra imaszó csendült fel Tatán a szakrális tér falai között. A tatai zsinagóga egy különleges vallási eseménynek adott otthont a hétvégén: tóraolvasás és zsidó hagyományok ápolását tette lehetővé az épület, amely évtizedek óta kiállítási helyként és múzeumként szolgál.
A tatai zsinagóga falai évtizedekig néma tanúként őrizték a múlt emlékeit. Most azonban újra közösségi élménynek adtak helyet, amikor a hétvégén Fináli Gábor rabbi vezetésével szombati istentiszteletet és tóraolvasást tartottak az épületben. Az esemény nemcsak vallási szertartás volt, hanem egyben üzenet is: a zsidó hagyomány ma is élő, közösséget formáló erő, amely képes összekötni múltat és jelent, helyieket és látogatókat.
Tatai zsinagóga - istentisztelet és annak jelentősége
A szertartás három fő részből állt: a dallamos héber imákból és zsoltárokból, a 18 áldás elmondásából, valamint a tóraolvasásból. A rabbi hangsúlyozta, hogy a szombati ima a jeruzsálemi Szentély áldozati rendjét idézi meg, ahol napi három áldozatot mutattak be. A három ima – reggeli, délutáni és esti – a hagyomány szerint az ősatyákhoz, Ábrahámhoz, Izsákhoz és Jákobhoz kötődik.
A szertartás különlegessége a tóraolvasás volt, amelyhez a több mint 130 éves tóra-tekercset használták. A tekercs felolvasása során – a hagyományoknak megfelelően – ezüst mutatóval (jád) kísérték a szöveget. A héber nyelv dallamos, gyors ritmusa, valamint a közös „Ámen” feleletek különleges hangulatot adtak a térnek.
A közösség emlékezete és újratalálkozása
Az esemény résztvevői közül többen személyes történeteket osztottak meg. Einhorn László, a Komárom-Esztergom megyei zsidó hitközség vezetője felidézte, hogy szülei holokauszt-túlélők voltak, és hogy a tatai zsidó közösség a második világháború után szinte teljesen megfogyatkozott.
A több száz fős közösségből alig néhányan tértek vissza. A zsinagógát is eladták, így máshová kellett járnunk
– mondta. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nagy öröm számára, hogy nyolcvan év után ismét élet költözött az épületbe.
Fináli Gábor rabbi továbbá kiemelte: nemcsak az emlékezés, hanem az élő hagyomány megmutatása is célja ezeknek az alkalmaknak.
Fontos, hogy ne csak gyászról szóljon a zsidó jelenlét vidéken, hanem arról is, hogy a zsidóság öröm, ének, közösség. Az imák nemcsak a falakban, hanem az emberek szívében rezonálnak
– mondta a rabbi.
Szombatfogadás – a hét legszentebb pillanata
A szombat a zsidó vallás legnagyobb ünnepe, amely minden héten újra elérkezik. A péntek esti szertartás a szombat „fogadása” (kábálát sábát), amelynek során a közösség énekkel és imával köszönti a nyugalom napját. A hagyomány szerint ilyenkor a hívek a teremtés befejezésére és az isteni nyugalomra emlékeznek.
A tatai zsinagógában is felcsendültek a dallamos héber énekek, amelyek közül sok generációkon át öröklődött. A rabbi kiemelte, hogy a szombat nem tiltások gyűjteménye, hanem egy ajándék: lehetőség a megállásra, az elcsendesedésre és a közösségben való együttlétre.
A szombatban az a legszebb, hogy ha az ember jól készül fel rá, valóban pihenhet. Nem kell dolgozni, csak enni, aludni, együtt lenni. A hagyomány szerint aki jól megtartja a szombatot a szabályok szerint, az már egy hatvanad részben érzi, hogy milyen lesz majd a mennyország
– fogalmazott Fináli Gábor rabbi.
Közös boráldás és kalácsvágás
A szertartást követően a résztvevők a kidus, vagyis a közös boráldás és kalácsmegosztás hagyományával zárták az alkalmat. A bor a szentséget, a kalács – a két fonott bárhesz – pedig a bőség és a szombati nyugalom jelképe. A kidus lényege, hogy a bor fölött áldást mondanak, majd közösen isznak belőle. Ezután következik a kalácsvágás: a fonott, édes bárheszt felszeletelik, és mindenki kap belőle egy darabot.
A hagyomány szerint két kalács kerül az asztalra, emlékeztetve a pusztai vándorlás idején kapott mannára, amely pénteken kétszer annyi mennyiségben hullott, hogy a szombati napon már ne kelljen munkát végezni. A tatai zsinagógában is a közösségi élmény vált hangsúlyossá: a résztvevők együtt mondtak áldást, majd közösen fogyasztották el a bort és a kalácsot, jelezve, hogy a szombat a közösség és az összetartozás ünnepe.
GALÉRIA: Képeken a tatai zsinagóga (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
Zsidó hagyományok a szertartáson
Az eseményen több apró, de fontos vallási szokás is megjelent.
- Kipa viselése: a férfiak fején kipát (fejfedőt) hordtak, ami a tisztelet és az alázat jele az ima közben.
- Imasál (tálesz): többen imasálban imádkoztak. A tálesz négy sarkán található rojtok (cicit) a 613 parancsolatra emlékeztetnek.
- Tóraolvasás dallammal: a tóra felolvasását hagyományos dallam kísérte, mivel a szöveg pontozás nélkül van leírva, és csak így adható vissza hitelesen.
- Miseberach – közösségi imák: a szertartás különleges része volt a miseberach, amikor a hívek felajánlásokat tettek, és áldást kértek például betegek gyógyulásáért vagy gyermekáldásért.
A fiatalok és a hagyomány jövője
A rabbi ugyanakkor őszintén beszélt arról is, hogy a fiatal generációt nehéz megszólítani.
A mai fiatalokat már nem könnyű a hagyományos módon bevonni. Talán a saját nyelvükön kell megszólítanunk őket – akár a közösségi médián keresztül, például TikTokkal. Amíg nem érzi az űrt, hogy hiányzik valami az életéből, addig nem fogja keresni. Éhessé kell válni ahhoz, hogy vágyjanak erre a múltra.
– fogalmazott.
A tatai zsinagóga falai ismét beteltek élettel, énekkel és imával. Bár a közösség ma jóval kisebb, mint egykor, az esemény bizonyította, hogy a hagyományt újra lehet éleszteni – és ezzel nemcsak a múltat, hanem a jövőt is szolgálják.
