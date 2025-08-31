1 órája
Tatai zsidóság múltja és jelene: emlékek a zsinagóga falai között - beszélgetés Szűcs Józseffel
Tata múltjának elválaszthatatlan része a város egykor virágzó zsidó közössége. Bár a holokauszt után alig maradtak túlélők, a zsinagóga falai ma is őrzik emléküket, és csendben emlékeztetnek a tatai zsidóság örökségére.
A tatai zsidóság múltjáról Szűcs József, a Kuny Domokos Múzeum múzeumpedagógusa is beszélt a KEMMA podcastjében. Felidézte, hogy a közösség évszázadokon át jelentős szerepet játszott a város életében: a 19. században fénykorát élte, majd a holokauszt tragédiája szinte teljesen eltüntette. Bár ma már nincs működő hitközség, a zsinagóga emlék- és közösségi térként egyre fontosabb szerepet kap Tata kulturális életében. Szavai szerint minden ilyen esemény segít abban, hogy a város lakói ne csak a veszteségre emlékezzenek, hanem az egykor virágzó zsidó közösség gazdag kulturális örökségére is.
