Hónapok alatt építette újjá az óriás, 150 éves kincset, most bárki megcsodálhatja a Tatai-várban

Egy műhely csendjében, aprólékos kézimunkával éledt újjá az a több mint százötven éves kályha, amely péntektől a tatai vármúzeum új időszakos kiállításának lesz az egyik fő darabja. Szebényi Judit szilikátrestaurátor hónapokon át dolgozott: a mesterien megformált csempék töredékeit összeragasztotta, pótolta a hiányzó darabokat, és visszaadta a kályha kiegészítéseinek eredeti színét és fényét.

Szebényi Judit hónapokon át dolgozott a kályha helyreállításán, amely most a tatai vár kiállításának éke lett

Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Óra

Augusztus 14-én nyílik a tatai Kuny Domokos Múzeumban a Sárból arany – Fischer – Egy család a magyar kerámiaművesség szolgálatában című időszaki kiállítás. A tárlat előkészületei már a finisében járnak, a Kemma.hu pedig a kulisszák mögé is betekinthetett. Szebényi Judit szilikátrestaurátor éppen egy Fischer-kályhán végezte az utolsó simításokat.

Újjászületett mestermű a tatai várban

A kályha története évtizedekre nyúlik vissza. Szebényi Judit felidézte, hogy az 1990-es évek elején kezdett országos kályhafelmérésen dolgozni Dávid Ferenc művészettörténésszel és Soós László restaurátorral.

– Akkor az volt a feladatunk, hogy a felújítás előtt álló kastélyokba olyan kályhákat találjunk és állítsunk helyre, amelyek illenek a történelmi enteriőrökhöz – mesélte. Ennek során több mint száz kályhát mértek fel, gyakran múzeumi raktárak porlepte, szétszórt darabjai közül válogatva.

A kályha darabjait részben az Esterházy-kastély pincéjében, részben a vármúzeum raktárában találták meg

Forrás: Beküldött

A most restaurált kályha töredékei is így kerültek elő, a múzeum raktárában. De sok más kályha darabjaira bukkantak az Esterházy-kastély pincéjében is, amik egy része mára új pompájukban láthatóak a kastélyban.

– Ez egy kisebb méretű, polgári otthonba készült darab, nem a kastély reprezentatív termeibe – magyarázta a szakember. A beazonosítást a kályhán látható, bepecsételt Fischer-jelzés segítette.

Igazi csapatmunka

A Fischer-kályha felújítása igazi csapatmunka volt: Plánka Zsuzsa kőszobrász segített a lábazat hiányzó részét gipszből újraformázni, Méreyné Bán Beatrix festő restaurátor a régi színét keltette életre, míg Haranghy Géza gipszforma készítő a kályha összeállításában segédkezett. A teljes rekonstrukció három hónapig tartott. A hiányzó részeket – a teljes kályha mintegy tíz százalékát – gipszből pótolták, olyan technikával, amely bármikor visszabontható.