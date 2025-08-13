1 órája
Hónapok alatt építette újjá az óriás, 150 éves kincset, most bárki megcsodálhatja a Tatai-várban
Új életre kelt egy 150 éves Fischer-kályha. A tatai vár falai között pénteken nyíló időszaki kiállításon már teljes pompájában láthatja a közönség a restaurátorok aprólékos munkájával újjászületett műtárgyat.
Egy műhely csendjében, aprólékos kézimunkával éledt újjá az a több mint százötven éves kályha, amely péntektől a tatai vármúzeum új időszakos kiállításának lesz az egyik fő darabja. Szebényi Judit szilikátrestaurátor hónapokon át dolgozott: a mesterien megformált csempék töredékeit összeragasztotta, pótolta a hiányzó darabokat, és visszaadta a kályha kiegészítéseinek eredeti színét és fényét.
Augusztus 14-én nyílik a tatai Kuny Domokos Múzeumban a Sárból arany – Fischer – Egy család a magyar kerámiaművesség szolgálatában című időszaki kiállítás. A tárlat előkészületei már a finisében járnak, a Kemma.hu pedig a kulisszák mögé is betekinthetett. Szebényi Judit szilikátrestaurátor éppen egy Fischer-kályhán végezte az utolsó simításokat.
Újjászületett mestermű a tatai várban
A kályha története évtizedekre nyúlik vissza. Szebényi Judit felidézte, hogy az 1990-es évek elején kezdett országos kályhafelmérésen dolgozni Dávid Ferenc művészettörténésszel és Soós László restaurátorral.
– Akkor az volt a feladatunk, hogy a felújítás előtt álló kastélyokba olyan kályhákat találjunk és állítsunk helyre, amelyek illenek a történelmi enteriőrökhöz – mesélte. Ennek során több mint száz kályhát mértek fel, gyakran múzeumi raktárak porlepte, szétszórt darabjai közül válogatva.
A most restaurált kályha töredékei is így kerültek elő, a múzeum raktárában. De sok más kályha darabjaira bukkantak az Esterházy-kastély pincéjében is, amik egy része mára új pompájukban láthatóak a kastélyban.
– Ez egy kisebb méretű, polgári otthonba készült darab, nem a kastély reprezentatív termeibe – magyarázta a szakember. A beazonosítást a kályhán látható, bepecsételt Fischer-jelzés segítette.
Igazi csapatmunka
A Fischer-kályha felújítása igazi csapatmunka volt: Plánka Zsuzsa kőszobrász segített a lábazat hiányzó részét gipszből újraformázni, Méreyné Bán Beatrix festő restaurátor a régi színét keltette életre, míg Haranghy Géza gipszforma készítő a kályha összeállításában segédkezett. A teljes rekonstrukció három hónapig tartott. A hiányzó részeket – a teljes kályha mintegy tíz százalékát – gipszből pótolták, olyan technikával, amely bármikor visszabontható.
– A restaurálás egyik alapelve, hogy a kiegészítések eltávolíthatók legyenek. Ha valaha újra kell nyúlni a műtárgyhoz, ez megkönnyíti a munkát – mondta Szebényi Judit. A fugákat eredetihez hasonló színű, agyag alapú anyaggal készítette el, hogy harmonizáljon a kályha többi részével.
GALÉRIA: Így dolgozik a restaurátor a Tatai vármúzeumban (Fotó: G.D.V./Beküldött)Fotók: G.D.V.
A kályha ma már nem fűtésre szolgál, kizárólag díszként kap helyet a kiállításon.
– Sok ragasztott elem van benne, ezért nem bírná a hőterhelést. De így is mutatós darab, a Fischer-család munkájának ékes bizonyítéka – tette hozzá a restaurátor, miközben a hiányzó fugákat pótolta a kályhán.
Péntektől látogatható
A Sárból arany kiállítás a magyar művészi kerámiagyártás terén múlhatatlan érdemeket szerzett Fischer-családnak állít emléket, akik a 19. század óta ott vannak a magyar és az európai kerámia élvonalában. A Morvaországból a 18. század derekán Magyarországra, Tatára bevándorolt zsidó család eljutott a Monarchiában elérhető legmagasabb rangig, az udvari szállítói cím elnyeréséig, és nemesi címet is kapott. Ahogyan a sárból – az agyagból – megszületett az aranyozott dekorokkal ékes kerámia és a „fehér aranynak” nevezett porcelán, úgy emelkedtek a család keramikusai is a magyar ipar legnagyobbjai, a művészi kerámia halhatatlan úttörői közé.