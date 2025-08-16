augusztus 16., szombat

Játssz velünk: kirakós a Tatai várról!

Címkék#Öreg-tó#magyarországi#erődítmény#vár#puzzle

Szereted a kirakósokat? Akkor ezt imádni fogod! A Tatai vár nemcsak a város egyik legismertebb látnivalója, hanem egy igazi történelmi kincs is. Most játékos formában hoztuk el neked: egy kirakós kép vár arra, hogy te állítsd össze – darabról darabra!

Kemma.hu

A festői Öreg-tó partján álló Tatai vár az egyik legimpozánsabb magyarországi középkori erődítmény, amely évszázadok viharait túlélve ma is büszkén őrzi múltja emlékeit.  Természetesen nem jöttünk üres kézzel! Hoztunk egy képet is, ami szorosan kapcsolódik a témához – és most már csak rád vár, hogy kirakd. Igen, pontosan: téged hívunk egy kis kirakós kihívásra! 

Kattints, játssz, és nézd meg, hogyan áll össze a kép – talán még egy apró meglepetést is tartogat!

Közelebbi kép a Tatai várról
Kép a Tatai várról
Fotó: Varga Panna / Forrás: Varga Panna

A Puzzle feladványért kattints ide:

preview30pieceTatai vár

Darabokból épül újra a tatai vár – nálad!

Az puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot. Amint sikerül kirakni, akkor egy fotót láthatok a tatai várról. 

Segítségül megmutatjuk nektek a teljes fotót: 

Tatai vár 
Fotó: Varga Panna / Forrás: Varga Panna

 

