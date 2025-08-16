Játssz velünk: kirakós a Tatai várról!

A festői Öreg-tó partján álló Tatai vár az egyik legimpozánsabb magyarországi középkori erődítmény, amely évszázadok viharait túlélve ma is büszkén őrzi múltja emlékeit. Természetesen nem jöttünk üres kézzel! Hoztunk egy képet is, ami szorosan kapcsolódik a témához – és most már csak rád vár, hogy kirakd. Igen, pontosan: téged hívunk egy kis kirakós kihívásra!

Kattints, játssz, és nézd meg, hogyan áll össze a kép – talán még egy apró meglepetést is tartogat!

Kép a Tatai várról

Fotó: Varga Panna / Forrás: Varga Panna

A Puzzle feladványért kattints ide:

Darabokból épül újra a tatai vár – nálad!

Az puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot. Amint sikerül kirakni, akkor egy fotót láthatok a tatai várról.

Segítségül megmutatjuk nektek a teljes fotót: