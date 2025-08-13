Olimpiára gyúrnak a Tatai Regatta versenyzői a hétvégén

A tatai Öreg-tó partján hétvégén már a kora reggeli szellő is versenyhangulatot hoz, ahogy a stégek mellett készülődnek a sportolók, edzők és a kíváncsi nézők. A Magyar Evezős Szövetség és a Tata-tóvárosi Vízisport Egylet szervezésében immár huszonhetedik alkalommal rendezik meg a Tatai Regatta versenyt, amely mára nemcsak hagyományos tókerülő futamairól ismert, hanem a látványos és egyre nagyobb presztízsű beach sprint szakágáról is.

Hétvégén tartják a XXVII. Tatai Regatta versenyét az Öreg-tavon. A Beach Sprint 2028-tól olimpiai sportág

Forrás: 24 Óra

Varga Tamás, a Magyar Evezős Szövetség sportágfejlesztési alelnöke és a Tata-tóvárosi Vízisport Egylet elnöke a Kemma.hu-nak elárulta, hogy a hétvégi verseny azért is fontos, mert a sport 2028-tól már az olimpiai sportág is lesz.

Országos bajnokság lett a Tatai Regatta

– Ez a verseny kezdetben klasszikus tókerülő regatta volt, de amikor a nemzetközi evezésbe bekerült a beach sprint, egyértelmű volt, hogy Tata is ideális helyszín lehet. A tó jellegzetessége, hogy gyakran szeles és hullámos, ami régebben sok hajót megtréfált. A beach sprint viszont pont ehhez a dinamikához illik – magyarázta Varga Tamás.

A szakág öt éve jelent meg a Tatai Regattán, azóta pedig hatalmasat nőtt a jelentősége – olyannyira, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpián már hivatalos versenyszámként szerepel.

– Amíg korábban fő célunk a sportág népszerűsítése volt, ma már a nemzetközi porondra kijutás is tét. Ez az idei esemény egyszerre országos bajnokság és válogató a nemzetközi versenyekre – hangsúlyozta Varga Tamás.

A beach sprint nem egyszerű evezés: a versenyzők a partról futva indulnak, vízre szállás után szlalomoznak a bóják között, majd a cél előtt ismét partra érve futással zárják a küzdelmet.

– Ez egy igazán összetett verseny, ahol nemcsak az evezéstudás, hanem az ügyesség, a gyors reagálás és a hajóból ki- és beszállás technikája is döntő. Ráadásul a közönség mindent lát a partról, hiszen a pálya legnagyobb távolsága is csak néhány tíz méter a parttól – magyarázta a szervező.

Egyre népszerűbb

Idén kétnapos lesz a rendezvény, ami újabb mérföldkő a Tatai Regatta történetében. Szombaton reggel 9-től este 7-ig, vasárnap pedig reggel 9-től délután 5-ig tartanak a futamok.

– A délutáni órák különösen izgalmasak, amikor az egyenes kieséses rendszerben már minden másodperc számít – tette hozzá Varga.