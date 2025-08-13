Olimpiára gyúrnak a Tatai Regatta versenyzői a hétvégén

augusztus 13., szerda

Tatán dübörög a beach sprint. Az Öreg-tóban rendezett XXVII. Tatai Regatta idén válogató és országos bajnokság is lesz.

Kemma.hu

A tatai Öreg-tó partján hétvégén már a kora reggeli szellő is versenyhangulatot hoz, ahogy a stégek mellett készülődnek a sportolók, edzők és a kíváncsi nézők. A Magyar Evezős Szövetség és a Tata-tóvárosi Vízisport Egylet szervezésében immár huszonhetedik alkalommal rendezik meg a Tatai Regatta versenyt, amely mára nemcsak hagyományos tókerülő futamairól ismert, hanem a látványos és egyre nagyobb presztízsű beach sprint szakágáról is. 

XXVII. Tatai Regatta Sport sajtótájékoztató
Hétvégén tartják a XXVII. Tatai Regatta versenyét az Öreg-tavon. A Beach Sprint 2028-tól olimpiai sportág
Forrás:  24 Óra

Varga Tamás, a Magyar Evezős Szövetség sportágfejlesztési alelnöke és a Tata-tóvárosi Vízisport Egylet elnöke a Kemma.hu-nak elárulta, hogy a hétvégi verseny azért is fontos, mert a sport 2028-tól már az olimpiai sportág is lesz. 

Országos bajnokság lett a Tatai Regatta 

– Ez a verseny kezdetben klasszikus tókerülő regatta volt, de amikor a nemzetközi evezésbe bekerült a beach sprint, egyértelmű volt, hogy Tata is ideális helyszín lehet. A tó jellegzetessége, hogy gyakran szeles és hullámos, ami régebben sok hajót megtréfált. A beach sprint viszont pont ehhez a dinamikához illik – magyarázta Varga Tamás. 

A szakág öt éve jelent meg a Tatai Regattán, azóta pedig hatalmasat nőtt a jelentősége – olyannyira, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpián már hivatalos versenyszámként szerepel. 
– Amíg korábban fő célunk a sportág népszerűsítése volt, ma már a nemzetközi porondra kijutás is tét. Ez az idei esemény egyszerre országos bajnokság és válogató a nemzetközi versenyekre – hangsúlyozta Varga Tamás.

A beach sprint nem egyszerű evezés: a versenyzők a partról futva indulnak, vízre szállás után szlalomoznak a bóják között, majd a cél előtt ismét partra érve futással zárják a küzdelmet. 
– Ez egy igazán összetett verseny, ahol nemcsak az evezéstudás, hanem az ügyesség, a gyors reagálás és a hajóból ki- és beszállás technikája is döntő. Ráadásul a közönség mindent lát a partról, hiszen a pálya legnagyobb távolsága is csak néhány tíz méter a parttól – magyarázta a szervező.

Egyre népszerűbb

Idén kétnapos lesz a rendezvény, ami újabb mérföldkő a Tatai Regatta történetében. Szombaton reggel 9-től este 7-ig, vasárnap pedig reggel 9-től délután 5-ig tartanak a futamok. 
– A délutáni órák különösen izgalmasak, amikor az egyenes kieséses rendszerben már minden másodperc számít – tette hozzá Varga.

A mezőny kifejezetten színes: a legfiatalabb induló mindössze 11 éves, a legidősebb pedig 70. 
– Szeretjük mondani, hogy az evezés kilenctől kilencvenkilenc éves korig űzhető, mi ezt most majdnem lefedjük. A legfiatalabb versenyzőnk 11 éves lesz, a legidősebb pedig 70 – mosolygott az alelnök. A Tata-tóvárosi Vízisport Egylet főként utánpótlás-nevelésre fókuszál, de már most vannak olyan tehetségeik, akik nemzetközi szinten is eséllyel indulhatnak. 
– Nagyon ügyesek a versenyzőink beach sprintben, és bízom benne, hogy idén is szép eredményeket érnek el – mondta Varga. A szervező külön kiemelte Tata város szerepét: 
– Ez a verseny nem jöhetne létre a város támogatása nélkül. Köszönjük, hogy mellettünk állnak, és biztosítják, hogy ilyen rangos eseményt rendezhetünk a város szívében.

 

