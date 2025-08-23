Itt az oka, miért hívná vissza az alpolgármestert a tatai polgármester

Mint korábban megírtuk: képviselő-testület elé viszi Michl József, tatai polgármester Kvittung Dániel alpolgármester visszahívását. Tata polgármestere azt akarja, hogy vizsgálják felül az alpolgármester megbízatását.

Forrás: tata.hu

Ki rendelkezik az alpolgármesteri pozícióról?

Kvittung Dániellel konfliktusba került a városvezetés, Michl József szerint az alpolgármester pedig már a munkaidejében is azon dolgozik, hogy megakadályozza az ülés megtartását. A fideszes Michl most közösségi oldalán is megosztotta azt az előterjesztést, amelyben részletezi, miért tartja szükségesnek a visszahívást. Mint felidézi: a tavaly nyári választás utáni időszak a kompromisszum-készségről kellett volna, hogy szóljon. Ám a 6 mandátummal a testületbe jutott FÜGE és vezetőjük, Kvittung Dániel Michl József szerint folyamatosan akadályozta a testület munkáját: bár az egyes témákban az előzetes egyeztetések során kompromisszumra jutott a képviselőkkel, számos esetben mégis leszavazták a polgármesteri előterjesztéseket.

Az előterjesztés szerint Kvittung pozíciója a polgármester helyettesítésére szolgál, feladata a képviselők és a polgármester közötti kommunikáció elősegítése. Úgy érvel még a városvezető, hogy Kvittung rendszeresen a hivatalon kívül tartózkodik munkaidejében.

A törvény szerint az alpolgármester személye nem az önkormányzat szerve, önállóan hatáskört nem gyakorolhat. Személye szorosan kötődik a polgármesterhez. Tevékenységével kapcsolatban a polgármester rendelkezik irányítási jogokkal és egyéb munkáltatói jogokat is gyakorol felette, így visszahívására is javaslatot tehet. A kérdésben az augusztus 27-i testületi ülésen születik döntés.

Feszült a viszony a tatai polgármester és Kvittung között

Mint ismert, Kvittung Dániel (Füge - Függetlenek Együtt Egyesület) volt Michl József (Fidesz-KDNP) kihívója a 2024-es önkormányzati választásokon. Kvittungot a 2024 októberében alpolgármesternek javasolta a Füge októberben, akkor 11 igennel szavazták meg erre a pozícióra.

Az utóbbi időben azonban botrányos dolgok történtek, szakadt a Füge is: júniusban új frakció alakult a testületen belül, PART Füge-Függetlenek Együtt néven, amelynek Kvittung is tagja lett (Könyves Gusztáv és Bányai Tihamér mellett), majd ezt követően ugyanennek a frakciónak két tagja, Kvittung és Bányai, majd Szalay Ildikó (TETT – Tegyünk Együtt Tudatosan Településünkért Egyesület) is egyszerűen kivonult az ülésről, határozatképtelenné téve azt. A Füge maradék három tagja (Komondi Ágnes, Szekeres Aliz, Hörömpöli Éva) maradt fügés. A közösségi médiában ezután elindult az adok-kapok.