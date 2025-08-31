augusztus 31., vasárnap

Tatai közgyűlés

4 órája

Maradt alpolgármester, feladatok nélkül

Öt igen és hat nem mellett a tatai képviselő-testület elutasította Michl József polgármester indítványát az alpolgármester visszahívásáról. Kvittung Dániel uyan alpolgármester marad, de a tatai polgármester nem bízza meg feladatokkal és tiszteletdíja is csökken.

Kemma.hu

A tatai képviselő-testület e heti ülésén az első napirend a főállású alpolgármester megbízásának visszavonásáról szólt. Michl József polgármester arra tett javaslatot, hogy a képviselő-testület Kvittung Dániel alpolgármesteri megbízását 2025. augusztus 27-i hatállyal visszavonja. A helyi önkormányzatairól szóló  törvény alapján az alpolgármester tisztsége megszűnik, ha a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel megbízását visszavonja. Ez most nem történt meg, de az alpolgármester elveszítette a tatai polgármester bizalmát, valamint megbízási díja is csökkent.

A tatai polgármester javasolta a közgyűlésnek, hogy vonják meg az alpolgármester megbízatását
Fotó: Tata város önkormányzata / Forrás: tata.hu

Az alpolgármester feladata a polgármester munkájának segítése, helyettesítése. Tevékenységével kapcsolatban a polgármester rendelkezik irányítási jogokkal, továbbá az egyéb munkáltatói jogokat is gyakorolja felette. Michl József  részletes indoklásában az előterjesztésben többek között így fogalmazott: 

A 2024. június 9-i választás eredménye világossá tette, hogy ez az önkormányzati ciklus a kompromisszumkeresésről, a mandátumot szerzett politikai szervezetek közötti párbeszédről kell, hogy szóljon. A választást követő napokban a hat mandátumot, s ezzel a képviselő-testületben relatív többséget szerzett FÜGE (Függetlenek Együtt Egyesület) vezetője, Kvittung Dániel azt a javaslatot tette felém, hogy a választási eredmény figyelembevételével alpolgármesternek jelöljem az októberben felálló új testületben. Joggal volt feltételezhető, hogy mint az egyesület elnöke és polgármesterjelöltje bírja képviselőtársai támogatását és a hat fős csoport vezetőjeként tárgyalhatok vele. A gyakorlati működés azonban egyre inkább azt mutatta, hogy hiába történt folyamatos egyeztetés Kvittung Dániellel, azt a feladatot, hogy alpolgármesterként közvetítse a döntésekhez szükséges információkat a képviselőknek, nem megfelelően látta el. Rendszeressé vált, hogy konkrét ügyekben támogatásukról biztosított, majd a képviselő-testületi ülésen ezzel ellentétes döntések születtek. A lelassult, megakadt döntéshozatali folyamatok, egyre több hátrányt okoztak az önkormányzatnak. Kvittung Dániel azt a bizalmi feladatot, hogy a többséggel rendelkező képviselők és a polgármester között közvetlen kommunikációt folytasson, nem tudta ellátni. Annak ellenére sem, hogy munkáját főállásban végzi.

Michl József, Tata polgármestere
Fotó: Tata város önkormányzata / Forrás: tata.hu

Michl József felidézte, hogy a július 16-i testületi ülésen Könyves Gusztáv képviselőcsoport-vezető bejelentette a PART-FÜGE képviselőcsoport megalakítását, Bányai Tihamér vezető helyettes és Kvittung Dániel tag részvételével. Ez egyértelművé tette, hogy Kvittung Dániel alpolgármesterként már a gyakorlatban sem bírja a hat fős csoport bizalmát, csupán a három fős Könyves Gusztáv vezette frakcióét. Emellett a teljes bizalomvesztéshez hozzájárult az is, hogy ugyancsak július 16-án, miután Könyves Gusztáv majd Szalay Ildikó a 9 fővel ülésező testületi ülésen úgy döntött, hogy távozik, és nem vesz részt a képviselői munka aznapi folytatásában, Kvittung Dániel – aki néhány nappal korábban kijelentette, hogy a munkáját csak főállásban tudja ellátni – szintén elhagyta az ülés helyszínét, ezzel megakadályozta a képviselő-testület munkavégzését.

Kvittung Dániel, Tata alpolgármestere
Fotó: Tata város önkormányzata / Forrás: tata.hu

A tatai polgármester bizalma megrendült az alpolgármesterben

A városháza az előterjesztést titkos szavazással, öt igen és hat nem mellett a testület elutasította. A törvény szerint, amennyiben a képviselő-testület az alpolgármester megbízását nem vonja vissza és a polgármester az alpolgármester feladatait írásban, teljeskörűen megvonja, a feladatkör megvonását követően az alpolgármester a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjával azonos mértékű díjra jogosult. Az ülést követő sajtótájékoztatóján Michl József polgármester a témáról így nyilatkozott:

 - A képviselő-testület alakuló ülésén választotta meg Kvittung Dánielt alpolgármesternek 11 szavazattal, dr. Szerencsi Richárdot pedig 7 szavazattal. A megegyezésünk akkor arról szólt, hogy mivel a Fügének hat, a FIDESZ-KDNP-nek pedig öt képviselője jutott be a testületbe, ezért ezt az arányt úgy jelenítjük meg, hogy a főállású alpolgármestert a FÜGE adja, a társadalmi megbízatású alpolgármestert pedig a FIDESZ-KDNP, s abban is megegyeztünk, hogy kölcsönösen megszavazzuk egymás jelöltjeit. Ennek ellenére akkor a FÜGE csoport tagjainak csak egy része szavazta meg a FIDESZ-KDNP társadalmi megbízatású alpolgármester jelöltjét. Én 100 napig semmilyen kritikát nem gyakoroltam a FÜGE munkájával, politikai véleményével kapcsolatban, s többször hangoztattam azt is, hogy Magyary Zoltán örökségét hordozva nekünk az a dolgunk, hogy a tataiak döntésének értelmében együtt kell kormányoznunk a várost, s ennek megfelelően is kell viselkednünk. 11 hónap telt el az új testület megalakulása óta, s ez az időszak azt igazolta, hogy a kezdeti bizalmamat sajnos már nem tudom fenntartani Kvittung Dániellel szemben. Ennek számos oka van, ami miatt úgy döntöttem, hogy megkérdezem a képviselőket arról, megvan-e még a bizalmuk a főállású alpolgármester iránt. A bizalom elvesztésének egyik oka, hogy míg ő a hat fügés képviselő jelöltjeként, és az én jelölésemmel lett alpolgármester, a FÜGE csoportja idővel kettévált és láthatóan megromlott a viszony közöttük, ennek következtében az a feltétel, hogy Kvittung Dániel a testület többségét adó képviselőcsoportot képviseli, már nem valósul meg, hiszen egy három fős frakciónak lett a tagja, s így nem tudja a hat főt képviselni. Emellett pedig azt a döntését, hogy a nyáron egy rendkívüli ülésünk miatta lett határozatképtelen, azt gondolom, nem nézhetjük el. Lehet más politikai véleménye, lehet más véleménye az előterjesztésekről, de azt nem vehetjük figyelmen kívül, hogy megakadályozta a munkát, és olyan döntéseket nem tudtunk miatta meghozni, amelyekkel nyáron nekünk dolgozni kellett volna tovább. Hosszan sorolhatnám még az indokaimat, de a lényeg az, hogy a bizalmamat elvesztette alpolgármester úr, ezért javasoltam a testületnek, hogy egy bizalmi döntést hozzon. 

A szavazás eredménye szerint alpolgármester úr támogatottsága nem kapott minősített többséget, ezért azt a döntést hoztam, hogy a törvény által biztosított lehetőséggel élve megvonom a feladatait. Kvittung Dániel az alpolgármesteri címet továbbra is használhatja, de tőlem semmilyen feladatra nem fog megbízást kapni, a fizetését pedig ehhez igazítja a törvény, ami azt jelenti, hogy ezentúl a képviselői tiszteletdíjat kapja meg - szögezte le Michl József.

A napokban válasz érkezett Michl József kérdésére, hogy mi lesz a sorsa a tatai kastélynak, amiről ITT olvashat. 

 

