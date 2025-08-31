Maradt alpolgármester, feladatok nélkül

Michl József, Tata polgármestere

Michl József felidézte, hogy a július 16-i testületi ülésen Könyves Gusztáv képviselőcsoport-vezető bejelentette a PART-FÜGE képviselőcsoport megalakítását, Bányai Tihamér vezető helyettes és Kvittung Dániel tag részvételével. Ez egyértelművé tette, hogy Kvittung Dániel alpolgármesterként már a gyakorlatban sem bírja a hat fős csoport bizalmát, csupán a három fős Könyves Gusztáv vezette frakcióét. Emellett a teljes bizalomvesztéshez hozzájárult az is, hogy ugyancsak július 16-án, miután Könyves Gusztáv majd Szalay Ildikó a 9 fővel ülésező testületi ülésen úgy döntött, hogy távozik, és nem vesz részt a képviselői munka aznapi folytatásában, Kvittung Dániel – aki néhány nappal korábban kijelentette, hogy a munkáját csak főállásban tudja ellátni – szintén elhagyta az ülés helyszínét, ezzel megakadályozta a képviselő-testület munkavégzését.

Kvittung Dániel, Tata alpolgármestere

A tatai polgármester bizalma megrendült az alpolgármesterben

A városháza az előterjesztést titkos szavazással, öt igen és hat nem mellett a testület elutasította. A törvény szerint, amennyiben a képviselő-testület az alpolgármester megbízását nem vonja vissza és a polgármester az alpolgármester feladatait írásban, teljeskörűen megvonja, a feladatkör megvonását követően az alpolgármester a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjával azonos mértékű díjra jogosult. Az ülést követő sajtótájékoztatóján Michl József polgármester a témáról így nyilatkozott:

- A képviselő-testület alakuló ülésén választotta meg Kvittung Dánielt alpolgármesternek 11 szavazattal, dr. Szerencsi Richárdot pedig 7 szavazattal. A megegyezésünk akkor arról szólt, hogy mivel a Fügének hat, a FIDESZ-KDNP-nek pedig öt képviselője jutott be a testületbe, ezért ezt az arányt úgy jelenítjük meg, hogy a főállású alpolgármestert a FÜGE adja, a társadalmi megbízatású alpolgármestert pedig a FIDESZ-KDNP, s abban is megegyeztünk, hogy kölcsönösen megszavazzuk egymás jelöltjeit. Ennek ellenére akkor a FÜGE csoport tagjainak csak egy része szavazta meg a FIDESZ-KDNP társadalmi megbízatású alpolgármester jelöltjét. Én 100 napig semmilyen kritikát nem gyakoroltam a FÜGE munkájával, politikai véleményével kapcsolatban, s többször hangoztattam azt is, hogy Magyary Zoltán örökségét hordozva nekünk az a dolgunk, hogy a tataiak döntésének értelmében együtt kell kormányoznunk a várost, s ennek megfelelően is kell viselkednünk. 11 hónap telt el az új testület megalakulása óta, s ez az időszak azt igazolta, hogy a kezdeti bizalmamat sajnos már nem tudom fenntartani Kvittung Dániellel szemben. Ennek számos oka van, ami miatt úgy döntöttem, hogy megkérdezem a képviselőket arról, megvan-e még a bizalmuk a főállású alpolgármester iránt. A bizalom elvesztésének egyik oka, hogy míg ő a hat fügés képviselő jelöltjeként, és az én jelölésemmel lett alpolgármester, a FÜGE csoportja idővel kettévált és láthatóan megromlott a viszony közöttük, ennek következtében az a feltétel, hogy Kvittung Dániel a testület többségét adó képviselőcsoportot képviseli, már nem valósul meg, hiszen egy három fős frakciónak lett a tagja, s így nem tudja a hat főt képviselni. Emellett pedig azt a döntését, hogy a nyáron egy rendkívüli ülésünk miatta lett határozatképtelen, azt gondolom, nem nézhetjük el. Lehet más politikai véleménye, lehet más véleménye az előterjesztésekről, de azt nem vehetjük figyelmen kívül, hogy megakadályozta a munkát, és olyan döntéseket nem tudtunk miatta meghozni, amelyekkel nyáron nekünk dolgozni kellett volna tovább. Hosszan sorolhatnám még az indokaimat, de a lényeg az, hogy a bizalmamat elvesztette alpolgármester úr, ezért javasoltam a testületnek, hogy egy bizalmi döntést hozzon.

A szavazás eredménye szerint alpolgármester úr támogatottsága nem kapott minősített többséget, ezért azt a döntést hoztam, hogy a törvény által biztosított lehetőséggel élve megvonom a feladatait. Kvittung Dániel az alpolgármesteri címet továbbra is használhatja, de tőlem semmilyen feladatra nem fog megbízást kapni, a fizetését pedig ehhez igazítja a törvény, ami azt jelenti, hogy ezentúl a képviselői tiszteletdíjat kapja meg - szögezte le Michl József.

