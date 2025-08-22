Videókon a tatai műromok: mintha egy más világban járnánk

A Cseke-tó partján magasodó tatai műromok a napsütésben különleges, mesebeli látványt nyújtanak. A romok időtlensége és a tó békésen úszkáló kacsái együtt olyan hangulatot teremtenek, amelyben könnyű megfeledkezni a hétköznapokról. Aki itt sétál, úgy érezheti, mintha egy másik világba csöppent volna, ahol a történelem és a természet tökéletes harmóniát alkot.

Videón a tatai műromok

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Videókon a tatai műromok

