Videókon a tatai műromok: mintha egy más világban járnánk

Címkék#Kemma videó#Cseke-tó#műromok#vízpart#történelem#természet

A romantikus építmény és a nyugodt vízpart olyan idilli hangulatot áraszt, amelyben a látogató könnyen megfeledkezhet a mindennapok zajáról. A napsütésben különleges fényben ragyognak a tatai műromok.

Kemma.hu

A Cseke-tó partján magasodó tatai műromok a napsütésben különleges, mesebeli látványt nyújtanak. A romok időtlensége és a tó békésen úszkáló kacsái együtt olyan hangulatot teremtenek, amelyben könnyű megfeledkezni a hétköznapokról. Aki itt sétál, úgy érezheti, mintha egy másik világba csöppent volna, ahol a történelem és a természet tökéletes harmóniát alkot.

angolkert tata felújítás tatai műromok
Videón a tatai műromok
Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Videókon a tatai műromok

Kemma.hu videó

