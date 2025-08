Hoppá! Erre senki se gondolt: egy magyar város köti össze Lukács Lacit és a Habsburg főherceget

Az eredetileg 14 kilométeres minimaratoni táv évtizedekig egyedüli versenyként szolgált, majd 2019-ben csatlakozott hozzá a félmaraton, amely az Öreg-tó kétszeri megkerülésével teljesíthető, 21,1 kilométeres távot jelent. A szintidő a Minimaraton esetében 2 óra 20 perc, a Félmaraton esetében 3 óra. A 14 éven aluliak az egyéni versenyben csak szülői nyilatkozattal indulhatnak.

Futás a város szívében – ikonikus látványosságok között a Tatai Minimaraton

Az esemény az évek során nemcsak regionális, de országos és nemzetközi elismerést is kivívott magának: szerepel a „Sport for All” programban, és több testvérvárosi delegáció is képviselteti magát a mezőnyben.