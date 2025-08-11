2 órája
Újragondolnák a közlekedést Tatán, változásokat szeretnének a helyiek
Változásokat sürgetnek a tatai Újhegyen élők, ezért aláírásgyűjtésbe kezdtek. Ezúttal a tatai közlekedés a téma, amely mindennapos kihívásokat és megoldandó feladatokat jelent az újhegyiek számára.
Újhegyen nem egyszerű a közlekedés, főleg annak jelenthet kihívást, aki nem ismerősként érkezik a körzetbe. Sok az egyirányú utca, így egy eltévesztett kanyar is hosszú, kerülőkkel teli autózáshoz vezethet. Ráadásul hiába van több utcába is kihelyezve forgalomlassító tábla, sokan nem veszik komolyan a szabályokat: a 40-es, vagy a 30-as korlátozás ellenére is 50-60 kilométer/órával száguldanak a családiházas környéken. Sokak szerint a tatai közlekedés sok helyen nem biztonságos.
A helyiek szerint a legnagyobb gondot a Tavasz és az Akácfa utca jelenti, ahol a nagy sebességgel közlekedő autók miatt nemcsak a zajterhelés magas, hanem a gyalogosok biztonsága is veszélybe kerül. A lakók többször jelezték a problémát a tatai körzet új képviselőjének, Bányai Tihamérnak, aki meghallgatva a panaszokat, aláírásgyűjtésbe kezdett annak érdekében, hogy a két utcába forgalomcsillapítókat, vagyis fekvőrendőröket helyezzenek ki.
Újragondolnák a tatai közlekedést
Bányai Tihamér a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy mióta meghirdette az aláírásgyűjtést, több újhegyi lakos is megkereste különböző közlekedési problémákkal. Ezek többsége első hallásra jogosnak tűnik, így a képviselő szerint nem lenne elég pusztán a Tavasz és az Akácfa utcák forgalmát lassítani.
– Újhegy teljes közlekedését újra kellene gondolni. Az egyirányú utcák rendszere, a sebességkorlátozások betartatása és a parkolási lehetőségek mind-mind olyan tényezők, amelyeket összehangoltan kell kezelni – hangsúlyozta a képviselő.
Itt a bejelentés: újabb beruházás segíthet a tatai közlekedésen
A tatai közlekedés problémái ugyan nem újkeletűek, de Újhegy, illetve szintén a körzethez tartozó Agostyán helyzete több szempontból is speciális. A városrészek utcahálózata keskeny, a családi házas övezetben sok a gépkocsi, és az utcákon gyakran parkolnak úgy, hogy az nehezíti a haladást. Emellett a körzet több pontján hiányoznak a zebrák, vagy épp a közvilágítás nem elég erős, ami sötétedés után csökkenti a biztonságérzetet.
A legjobb megoldást keresik
– A közlekedési morál romlása szembetűnő, és a rendszeres szabályszegések miatt szakemberek bevonásával kell kidolgozni a legjobb megoldásokat – szögezte le a képviselő, aki azt is elárulta, hogy már a hatósággal is egyeztetett.
– A rendőrség írt egy támogató levelet, hogy abszolút támogatják a forgalom lassításának valamilyen eszközét Újhegyen.
Új parkoló, zöld megoldások: látványos átalakuláson megy keresztül a parkoló
Bányai Tihamér szerint az átfogó megoldás része lehetne egy új forgalomtechnikai terv kidolgozása, amely figyelembe veszi a lakossági javaslatokat is.
– Fontos, hogy a lakók ne csak elszenvedői legyenek a változtatásoknak, hanem alakítói is. Egy olyan kertvárosi környezetet szeretnénk teremteni, ahol a lakók, főleg a gyerekek, biztonságosan közlekedhetnek, és ne kelljen az autóktól tartaniuk. – mondta, hozzátéve, hogy a cél a biztonságos, élhető és kiszámítható közlekedési környezet kialakítása.