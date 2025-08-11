Újragondolnák a közlekedést Tatán, változásokat szeretnének a helyiek

Újhegyen nem egyszerű a közlekedés, főleg annak jelenthet kihívást, aki nem ismerősként érkezik a körzetbe. Sok az egyirányú utca, így egy eltévesztett kanyar is hosszú, kerülőkkel teli autózáshoz vezethet. Ráadásul hiába van több utcába is kihelyezve forgalomlassító tábla, sokan nem veszik komolyan a szabályokat: a 40-es, vagy a 30-as korlátozás ellenére is 50-60 kilométer/órával száguldanak a családiházas környéken. Sokak szerint a tatai közlekedés sok helyen nem biztonságos.

Az újhegyiek változásokat szeretnének a tatai közlekedésben. Elsőnek a Tavasz és az Akácfa utcában forgalomcsillapítókat tennének

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A helyiek szerint a legnagyobb gondot a Tavasz és az Akácfa utca jelenti, ahol a nagy sebességgel közlekedő autók miatt nemcsak a zajterhelés magas, hanem a gyalogosok biztonsága is veszélybe kerül. A lakók többször jelezték a problémát a tatai körzet új képviselőjének, Bányai Tihamérnak, aki meghallgatva a panaszokat, aláírásgyűjtésbe kezdett annak érdekében, hogy a két utcába forgalomcsillapítókat, vagyis fekvőrendőröket helyezzenek ki.

Újragondolnák a tatai közlekedést

Bányai Tihamér a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy mióta meghirdette az aláírásgyűjtést, több újhegyi lakos is megkereste különböző közlekedési problémákkal. Ezek többsége első hallásra jogosnak tűnik, így a képviselő szerint nem lenne elég pusztán a Tavasz és az Akácfa utcák forgalmát lassítani.

– Újhegy teljes közlekedését újra kellene gondolni. Az egyirányú utcák rendszere, a sebességkorlátozások betartatása és a parkolási lehetőségek mind-mind olyan tényezők, amelyeket összehangoltan kell kezelni – hangsúlyozta a képviselő.