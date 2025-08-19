Megszakad a szív: újabb műtét előtt áll Zolika, de sok pénz hiányzik még!

A tatabányai koraszülött Zolikán ismét egy barcelonai műtét segíthet, ám a 3 milliós összeg, ami a műtétet fedezné, még nem gyűlt össze. A család nem adja fel a küzdést a kisfiú egészségének érdekében. A tatabányai Zolika, vagy ahogy anyukája nevezi 'Zotya', újabb beavatkozásra vár.

A tatabányai Zolika 2023-ban különleges izomstimuláló ruhát kapott

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A tatabányai Zolika igazi harcos, most újabb műtét előtt áll

Az anya elmondta, hogy a terhesség alatt Zolika végig egészséges baba volt, ám a koraszülöttségből (26 hét 6 napra született) adódott egy agyvérzés háromnapos korában. Innentől kezdődött a probléma. Az átfutási idő miatt a három millió forintos végösszeget szeptember 20-ig ki kell fizetni ahhoz, hogy a szeptember 30-i műtét létre tudjon jönni.

"Mi már voltunk Nazarov-műtéten, akkor 24 ponton történt a bemetszés. Zolikát 2022 decemberében műtötték, az eltelt majdnem három év alatt Zotya hirtelen sokat nőtt, és az izomzat nem tudott utána nőni, mivelhogy ő agyvérzéses. Az agyvérzéses gyerekek feszesek, feszes az izomzatuk. Kicsi kora óta hordjuk mindenhová, 4 és fél éves korában bukkantam rá a Nazarov műtétre." - mondta az anya.

Zolikának a bal lábában megrövidült az achilles, emiatt nem tud teljesen ráállni a lábára, segítséggel viszont tud lépkedni, bár van egyensúlya, de nem tökéletes.

Már magától próbál felállni, ha fogom a kezét, akkor lépked is. Eljutottunk odáig, hogy négykézláb bejárja az egész lakást. Mivel nincs meg a teljes egyensúlya, ezért mikor próbál felállni, sokszor kibillen. Egy műtét utáni kontrollra mentünk, és akkor mondta az orvos, hogy most már esedékessé vált az újabb műtét.

- mondta Valéria. A Nazarov-műtét 2022-ben 4500 euró volt, 2025-re ez már 4900 euróra ugrott. A költségekhez még hozzáadódik a tolmács, a repülőjegy és a szállás, nincs könnyű helyzetben a család. Az Együtt Tomikáért-Jótékonysági Licit nevű nyilvános Facebook csoport kezdett el gyűjtést szervezni Zolika számára. Jelenleg a gyűjtés 2 millió 250 ezer forintnál jár.

Zolikának ez nagyon sokat javítana a járásán, az egyensúlyán, testszerte több ponton. Az egyik lábában kontraktúra van, vagyis olyan mintha a lábujjait befelé döntené, van rá kis csizmája és hordom Budára, fejlesztésre. Hat éves koráig jártam vele a Pető Intézetbe. Szeptembertől megy második osztályba, sajnos az agyvérzés érintette a beszédét, egy-egy szót tud csak beszélni, viszont nagy részben megérti, amit mondasz neki.

2023-ban az anya izomstimuláló ruhát bérelt fia számára, ami 198 ezer forint volt egy hónapra.