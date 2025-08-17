augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

26°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szívbemarkoló

1 órája

Sürget az idő, a koraszülött Zolika ideje egyre fogy: anyukája segítséget kér!

Címkék#Zolika#nazarov#műtét#segítség#gyűjtés

Nemes cél érdekében szerveznek gyűjtést az emberek. A tatabányai Zolika műtétje szeptemberben lenne Barcelonában, ám a szükséges összeg még nincs meg rá, de a család kitartó.

Kemma.hu

A koraszülött  Zolikának barcelonai műtétre gyűjtenek. A Nazarov-műtét szeptemberben lenne, de az összeg egy része még hiányzik a tatabányai Zolika számára. Civilek kezdtek gyűjtésbe az anyuka segítségkérését követően.

tatabányai Zolika
A tatabányai Zolika 2023-ban különleges izomstimuláló ruhát kapott
Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Nazarov-műtétre készül a tatabányai Zolika: mi is ez valójában?

A Nazarov műtét egy ortopédiai, sebészeti beavatkozás, melyet gyermekkori lábdeformitások kezelésére alkalmaznak. 

  • Célja a láb hosszanti boltozatának helyreállítása, a sarokcsont és a lábközépcsontok helyzetének korrigálása.
  • Többnyire kisgyermek- és serdülőkorban végzik, amikor a csontok még jól formálhatók.

A tatabányai koraszülött Zolikának szeptemberben kerülne sor a műtétre, méghozzá Barcelonában. Ám a hetek egyre csak fogynak és a szükséges összeg, azaz 3 millió forint még nem gyűlt össze ehhez. Friss információk szerint jelenleg valamivel több, mint 2 milliónál járnak. A családnak egy jótékonysági csoport kezdett el gyűjtést szervezni, (Együtt Tomikáért) amire sokan fel is figyeltek. 

Két éve még az izmait stimulálták

Zolika már korábban is kapott segítséget, 2023-ban arról írtunk, hogy egy olyan speciális ruhát, ami stimulálja az izmait, ezáltal könnyebben tanulhat meg járni is. Az anyuka akkor lapunknak elmondta, hogy a ruha viselése után érezhető a hatás: jobb lett Zolika tartása és lazábbak a lábizmai. Noha a kisfiú nem szerette vele az öltözködést, mivel a viselése kissé macerás a gyermek számára. És arról korábban beszámoltunk, hogy Zolika 2023 karácsonya előtt már kijutott Barcelonában, ahol meg műtötték.

Zolikáról és állapotáról már többször is beszámoltunk:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu