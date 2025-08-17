46 perce
Sürget az idő, a koraszülött Zolika ideje egyre fogy: anyukája segítséget kér!
Nemes cél érdekében szerveznek gyűjtést az emberek. A tatabányai Zolika műtétje szeptemberben lenne Barcelonában, ám a szükséges összeg még nincs meg rá, de a család kitartó.
A koraszülött Zolikának barcelonai műtétre gyűjtenek. A Nazarov-műtét szeptemberben lenne, de az összeg egy része még hiányzik a tatabányai Zolika számára. Civilek kezdtek gyűjtésbe az anyuka segítségkérését követően.
Nazarov-műtétre készül a tatabányai Zolika: mi is ez valójában?
A Nazarov műtét egy ortopédiai, sebészeti beavatkozás, melyet gyermekkori lábdeformitások kezelésére alkalmaznak.
- Célja a láb hosszanti boltozatának helyreállítása, a sarokcsont és a lábközépcsontok helyzetének korrigálása.
- Többnyire kisgyermek- és serdülőkorban végzik, amikor a csontok még jól formálhatók.
A tatabányai koraszülött Zolikának szeptemberben kerülne sor a műtétre, méghozzá Barcelonában. Ám a hetek egyre csak fogynak és a szükséges összeg, azaz 3 millió forint még nem gyűlt össze ehhez. Friss információk szerint jelenleg valamivel több, mint 2 milliónál járnak. A családnak egy jótékonysági csoport kezdett el gyűjtést szervezni, (Együtt Tomikáért) amire sokan fel is figyeltek.
Két éve még az izmait stimulálták
Zolika már korábban is kapott segítséget, 2023-ban arról írtunk, hogy egy olyan speciális ruhát, ami stimulálja az izmait, ezáltal könnyebben tanulhat meg járni is. Az anyuka akkor lapunknak elmondta, hogy a ruha viselése után érezhető a hatás: jobb lett Zolika tartása és lazábbak a lábizmai. Noha a kisfiú nem szerette vele az öltözködést, mivel a viselése kissé macerás a gyermek számára. És arról korábban beszámoltunk, hogy Zolika 2023 karácsonya előtt már kijutott Barcelonában, ahol meg műtötték.
