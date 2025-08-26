Szabadnapjukon mentettek életet a tatabányai tűzoltók, hőstettükért kitüntetést is kaptak

Az augusztus 20-ai államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepe alkalmából két tatabányai tűzoltó helytállását és a Bajnai Katasztrófavédelmi Őrs tűzoltó gépjárművezetőjének munkáját tüntették ki – számolt be róla a vármegyei katasztrófavédelem.

Kollár Flórián Tamás tűzoltó főtörzsőrmester a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Esztergomi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, Bajnai Katasztrófavédelmi Őrs gépjárművezetője a Magyar Bronz Érdemkereszt katonai tagozatát kapta. A díjat Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke Belügyminisztériumban adta át.

Kiemelkedő tevékenységükért Hősies Helytállásért Janki Csaba tűzoltó zászlós Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelője és Szabó Gyula tűzoltó főtörzsőrmester Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója kapott kitüntetést.

Janki Csaba és Szabó Gyula

Hőstett szabadnapon

A két tűzoltó június 13-án szabadnapjukon egymástól függetlenül épp Tatán tartózkodott, amikor füstöt vettek észre az égen. Azonnal elindultak a füst irányába, hogy megnézzék, hol tört ki a tűz, és tudnak-e segíteni. Egy többlakásos ház melléképülete kapott lángra. A helyszínen tartózkodó lakók közül többen megpróbáltak visszamenni az égő épülethez, hogy kimentsék értékeiket, egyikük könnyebb égési sérüléseket is szenvedett.

A tűzoltók gyorsan felmérték a helyzetet: az épületben három propánbután-gázpalack is volt, ami komoly veszélyt jelentett. Ezért lezárták a területet, elterelték a lakókat, és kiürítették az udvart. Közben két gázpalack fel is robbant. Amikor a hivatásos tűzoltóegységek megérkeztek, a két szabadnapos kolléga tájékoztatta őket az addig elvégzett munkáról, segítettek a tűzoltó felszerelés előkészítésében, és megmutatták a legközelebbi tűzcsap helyét is. Gyors és határozott fellépésüknek köszönhetően sikerült megelőzni, hogy mások is megsérüljenek, és nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a tűz ne terjedjen tovább.

