augusztus 26., kedd

Izsó névnap

15°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hősök

30 perce

Szabadnapjukon mentettek életet a tatabányai tűzoltók, hőstettükért kitüntetést is kaptak

Címkék#kitüntetés#tatabánya#Bajnai#tűzoltó

A Bajnai Katasztrófavédelmi Őrs tűzoltó gépjárművezetője Magyar Bronz Érdemkeresztet kapott. Két tatabányai tűzoltó pedig Hősies Helytállásükért lettek kitüntetve.

Kemma.hu

Az augusztus 20-ai államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepe alkalmából két tatabányai tűzoltó helytállását és a Bajnai Katasztrófavédelmi Őrs tűzoltó gépjárművezetőjének munkáját tüntették ki – számolt be róla a vármegyei katasztrófavédelem.

Tatabányai tűzoltókat és bajnai tűzoltót tüntettek ki augusztus 20-a alkalmából.
Tatabányai tűzoltókat és bajnai tűzoltót tüntettek ki augusztus 20-a alkalmából.
Forrás:  A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tatabányai tűzoltókat és bajnai tűzoltót tüntettek ki

Kollár Flórián Tamás tűzoltó főtörzsőrmester a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Esztergomi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, Bajnai Katasztrófavédelmi Őrs gépjárművezetője a Magyar Bronz Érdemkereszt katonai tagozatát kapta. A díjat Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke Belügyminisztériumban adta át.

Kiemelkedő tevékenységükért Hősies Helytállásért Janki Csaba tűzoltó zászlós Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelője és Szabó Gyula tűzoltó főtörzsőrmester Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója kapott kitüntetést.

Janki Csaba és Szabó Gyula
Janki Csaba és Szabó Gyula
Forrás:  A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Hőstett szabadnapon

A két tűzoltó június 13-án szabadnapjukon egymástól függetlenül épp Tatán tartózkodott, amikor füstöt vettek észre az égen. Azonnal elindultak a füst irányába, hogy megnézzék, hol tört ki a tűz, és tudnak-e segíteni. Egy többlakásos ház melléképülete kapott lángra. A helyszínen tartózkodó lakók közül többen megpróbáltak visszamenni az égő épülethez, hogy kimentsék értékeiket, egyikük könnyebb égési sérüléseket is szenvedett.

A tűzoltók gyorsan felmérték a helyzetet: az épületben három propánbután-gázpalack is volt, ami komoly veszélyt jelentett. Ezért lezárták a területet, elterelték a lakókat, és kiürítették az udvart. Közben két gázpalack fel is robbant. Amikor a hivatásos tűzoltóegységek megérkeztek, a két szabadnapos kolléga tájékoztatta őket az addig elvégzett munkáról, segítettek a tűzoltó felszerelés előkészítésében, és megmutatták a legközelebbi tűzcsap helyét is. Gyors és határozott fellépésüknek köszönhetően sikerült megelőzni, hogy mások is megsérüljenek, és nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a tűz ne terjedjen tovább.

Soroljuk az augusztus 20-i kitüntetéseket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu