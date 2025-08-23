29 perce
Aranyárban mérik a piac sztárját, de olyat tesz a szervezeteddel, hogy az orvos is ajánlja
Ontja a gyümölcsöket a nyárutó. Igazi bőség van a tatabányai piacon. Ilyenkor kell begyűjteni a természet patikájából is amit csak lehet. Kiderült, hogy olyat tesz a szőlő a szervezettel, hogy még az orvosok is ajánlják.
A tatabányai piac ilyenkor nyár végén tartogatja a legtöbb kincset. Lecsónak való, cukkini, tök, rengeteg gyümölcs: sokféle őszibarack, szilva és már csemege szőlőből is többféle kapható. Igaz, az árak még magas, de ha elmondjuk mi mindenre jó a szőlő, kiderül, hogy jobban megéri mint a tabletták.
Tatabányai piac: a szőlő titkos csodafegyver
A szőlő nagyon értékes gyümölcs, mert nemcsak finom, hanem számos jótékony egészségügyi hatása is van. Igaz másként is értékes, a szőlő ára a tatabányai piacon még igencsak magas, 1500 forintért nem túl szépet árultak 1800-1900 forintért lehetett megvenni a legtöbb helyen. A korai fajták már mindenhol oeszágszerte a pultokon vannak: Csabagyöngye, Cardinale, Pannónia kincse, Nero több helyen is kapható. A szőlő az egyik legősibb kultúrnövényünk. Már több mint 6000 éve termesztik a Közel-Keleten és a Földközi-tenger vidékén.
Az elmúlt évek éghajlatváltozásai s segít a szőlőtermesztésnek a napfényes meleg nyarakat kifejezetten meghálálja a szőlő.
A szőlő jótékony hatása közismert: a héjában és magjában található rezveratrol és más polifenolok antioxidáns hatásúak, segítenek a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében. Javíthatják az érfalak rugalmasságát, csökkenthetik a „rossz” LDL-koleszterin szintjét. Ráadásul emésztési problémák ellen is hatásos: rosttartalma segíti az emésztést, elősegíti a bélmozgást. A héjban lévő prebiotikus rostok támogatják a hasznos bélbaktériumokat. Az azonban fontos, hogy cukorbetegek mértékkel ajánlott fogyasztani!
Itt van 5 indok: ezért egyél szőlőt minden nap
- Magas antioxidáns-tartalom (rezveratrol, polifenolok) → szív- és érrendszer védelme.
- Gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban (C-, B-vitaminok, kálium, vas).
- Rosttartalma segíti az emésztést.
- Magas víztartalma miatt hidratál.
- A szőlőmag kivonat és olaj bőrápolásban és gyulladáscsökkentésben is hasznos.
Egészséges gyümölcsök
