10 dolog, amit minden tatabányai utál a városban - már mindenkinek elege van!
Több százan mondták el, mit nem szeretnek Tatabányában. A tatabányai parkolástól a szellemvárosig minden felhoztak az emberek. Mutatjuk!
A kemma.hu Facebook-oldalán, azt a kérdést tettük fel olvasóinknak, hogy mit szeretnek legkevésbé Tatabányában. Nagyon sokan, pontosabban 289-en válaszoltak is a kérdésre, hogy ő szerintük mi a legrosszabb. Voltak hosszabb-rövid válaszok, és most összeszedtük az a 10-et, amit a legtöbbször emlegettek. Több témáról már mi is beszámoltunk, mint például a tatabányai parkolás káoszáról.
Közbiztonság és a tatabányai parkolás: 10 dolog, amit utálnak a tatabányaiak
- Közbiztonság és hajléktalanság
Rengetegen panaszkodtak a közterületeken lévő alkoholistákra, hajléktalanokra, drogosokra.
Nem véletlenül félnek a tatabányaiak: az ország egyik legrosszabb közbiztonságú városa lett megyeszékhelyünk
Szó esik emberi ürülékről, hányásról, mocskos padokról, nem lehet leülni a főtéren vagy parkokban.
Közbiztonságérzet súlyosan csökkent, különösen este.
- Tisztaság és szemét
Tatabánya szemét problémája régóta szúrja sokak szemét.
Szinte mindenki megemlíti a szemetet, kukák hiányát, graffitiket, elhanyagolt parkokat.
Elképesztő mennyiségű szemét lepte el TatabányátFotók: Novotni Ákos
- A tatabányai parkolási botrány
Az új parkolási rendszer nagyon sokak szerint fenntarthatatlan, a témát mi is többször végig jártuk.
A tatabányai vasútállomás környéke különösen problémás, főleg betegszállítás, ingázás esetén.
Kiakadtak a tatabányaiak: nem jött be a parkolásA lakosok nem értenek egyet a városvezetéssel.
Parkolás Tatabányán: Törvényellenes és felelőtlen döntések
Tatabánya és a céges autók "romantikája", avagy ellentmondások a parkolási rendeletekben
- Vasútállomás
Sokak szerint szörnyű állapotok uralkodnak a vasútállomáson, kosz és büdös van.
- Utak és járdák állapota
A gödröket, a kátyúkat, és a rengeteg gyomot is felhozták.
A járdák balesetveszélyesek.
Két komárom-esztergomi út is felkerült a halálutak listájára
- Nincs hol szórakozni
Szinte nincs nyitva semmi este 6 után, se kávézók, se diszkók, se bárok.
Tatabányán este 10-kor lehúzzák a rolót? Az éjszakai élet sötétebb, mint valaha
Régi helyeket is emlegetnek, mint a Mákvirág, Royal, Sörfesztivál, Pub2000.
Fiataloknak sincs semmi lehetősége szórakozni.
- Hiányzó kulturális/közösségi élet
Ez az előzőhöz csatolandó, de hozzáteszik, nincs hangulata a városnak, “szellemváros” lett.
Szellemváros lett Tatabánya?! Kőkemény jelentések az unalom fővárosából
- Leromlott közterületek
Játszóterek elhanyagoltak, gazosak, nincsenek elkerítve.
Közvilágítás hiánya: pl. Kertvárosban sötétek a játszóterek.
- A programok hiánya
"Ez a mostani kritikán aluli volt" – Sörfesztivál vagy PLACC? A lakosok nyilatkoztak
Az már biztos, hogy Tatabányának több problémája van, ami nehézé teszi az itt élést. És ha még több véleményre és teljes megszólalásokra vagy kíváncsi ITT tovább tudsz olvasni a helyzetről.
De persze voltak olyanok is, akik kiálltak a város mellett, szeretik a természet és a nagyváros közelségét. És többen nosztalgikusan néznek vissza a régi időkre.