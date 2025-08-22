10 dolog, amit minden tatabányai utál a városban - már mindenkinek elege van!

Az már biztos, hogy Tatabányának több problémája van, ami nehézé teszi az itt élést. És ha még több véleményre és teljes megszólalásokra vagy kíváncsi ITT tovább tudsz olvasni a helyzetről.

De persze voltak olyanok is, akik kiálltak a város mellett, szeretik a természet és a nagyváros közelségét. És többen nosztalgikusan néznek vissza a régi időkre.