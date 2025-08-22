augusztus 22., péntek

Ez már sok!

47 perce

10 dolog, amit minden tatabányai utál a városban - már mindenkinek elege van!

Címkék#tatabánya#szellemváros#közbiztonság#parkolás#szemét

Több százan mondták el, mit nem szeretnek Tatabányában. A tatabányai parkolástól a szellemvárosig minden felhoztak az emberek. Mutatjuk!

Kemma.hu

A kemma.hu Facebook-oldalán, azt a kérdést tettük fel olvasóinknak, hogy mit szeretnek legkevésbé Tatabányában. Nagyon sokan, pontosabban 289-en válaszoltak is a kérdésre, hogy ő szerintük mi a legrosszabb. Voltak hosszabb-rövid válaszok, és most összeszedtük az a 10-et, amit a legtöbbször emlegettek. Több témáról már mi is beszámoltunk, mint például a tatabányai parkolás káoszáról.

Tatabányai parkolás
A sok szemét és az új tatabányai parkolástól akadtak ki a legtöbben
Fotó: Novotni Ákos / Forrás:  24 Óra

Közbiztonság és a tatabányai parkolás: 10 dolog, amit utálnak a tatabányaiak

  • Közbiztonság és hajléktalanság

Rengetegen panaszkodtak a közterületeken lévő alkoholistákra, hajléktalanokra, drogosokra.

Szó esik emberi ürülékről, hányásról, mocskos padokról, nem lehet leülni a főtéren vagy parkokban.

Közbiztonságérzet súlyosan csökkent, különösen este.

  • Tisztaság és szemét

Tatabánya szemét problémája régóta szúrja sokak szemét.

Szinte mindenki megemlíti a szemetet, kukák hiányát, graffitiket, elhanyagolt parkokat.

Elképesztő mennyiségű szemét lepte el Tatabányát

Fotók: Novotni Ákos
  • A tatabányai parkolási botrány

Az új parkolási rendszer nagyon sokak szerint fenntarthatatlan, a témát mi is többször végig jártuk. 

A tatabányai vasútállomás környéke különösen problémás, főleg betegszállítás, ingázás esetén.

  •  Vasútállomás

Sokak szerint szörnyű állapotok uralkodnak a vasútállomáson, kosz és büdös van.

  •  Utak és járdák állapota

A gödröket, a kátyúkat, és a rengeteg gyomot is felhozták.

A járdák balesetveszélyesek.

  •  Nincs hol szórakozni

Szinte nincs nyitva semmi este 6 után, se kávézók, se diszkók, se bárok.

Régi helyeket is emlegetnek, mint a Mákvirág, Royal, Sörfesztivál, Pub2000.

Fiataloknak sincs semmi lehetősége szórakozni.

  •  Hiányzó kulturális/közösségi élet

Ez az előzőhöz csatolandó, de hozzáteszik, nincs hangulata a városnak, “szellemváros” lett.

  •  Leromlott közterületek

Játszóterek elhanyagoltak, gazosak, nincsenek elkerítve.

Közvilágítás hiánya: pl. Kertvárosban sötétek a játszóterek.

  • A programok hiánya 

Az már biztos, hogy Tatabányának több problémája van, ami nehézé teszi az itt élést. És ha még több véleményre és teljes megszólalásokra vagy kíváncsi ITT tovább tudsz olvasni a helyzetről.

De persze voltak olyanok is, akik kiálltak a város mellett, szeretik a természet és a nagyváros közelségét. És többen nosztalgikusan néznek vissza a régi időkre.

