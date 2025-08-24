Játssz velünk!
1 órája
Ezt a kvízt csak egy vérbeli tatabányai tudja kitölteni: mutasd meg, mennyire ismered a várost
Próbáld ki 10 kérdéses tesztünket! Teszteld a tudásod, szórakozz és fedezd fel a város titkait. Vajon hány pontot érsz el a tatabányai kvízzel?
Tatabánya nemcsak ipari múltjáról és gyönyörű környezetéről híres, hanem számos érdekességet is tartogat az odalátogatóknak és a helyieknek egyaránt. Ha kíváncsi vagy, mennyire ismered a várost, most szórakoztató formában próbára teheted tudásodat, a tatabányai kvízzel.
Teszteld tudásod legújabb tatabányai kvízünkkel!
1.
Hol található a híres Turul-emlékmű?
2.
Mi a neve Tatabánya egyik legnépszerűbb barlangjának?
3.
Melyik volt Tatabánya fő iparága a 20. században?
4.
Melyik városrészben található az Óváros tér?
5.
Hol található Tatabánya városháza régi épülete, amely régen bányászati igazgatósági funkciót is betöltött?
6.
Melyik híres király győzelméhez köthető a Turul-monda, ami Tatabányához kapcsolódik?
7.
Hogyan becézik a helyiek a Csónakázó-tavat?
8.
Mi volt Tatabánya eredeti három településének neve, amelyekből a város létrejött?
9.
Hogyan hívják a tatabányai stadiont, ahol az FC Tatabánya — vagy Bányász — játszik?
10.
Melyik Tatabányáról származó, Tatabányához kötődő sportoló nyert olimpiai aranyérmet ?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre