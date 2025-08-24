augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Ezt a kvízt csak egy vérbeli tatabányai tudja kitölteni: mutasd meg, mennyire ismered a várost

Próbáld ki 10 kérdéses tesztünket! Teszteld a tudásod, szórakozz és fedezd fel a város titkait. Vajon hány pontot érsz el a tatabányai kvízzel?

Kemma.hu

Tatabánya nemcsak ipari múltjáról és gyönyörű környezetéről híres, hanem számos érdekességet is tartogat az odalátogatóknak és a helyieknek egyaránt. Ha kíváncsi vagy, mennyire ismered a várost, most szórakoztató formában próbára teheted tudásodat, a tatabányai kvízzel.

Turul-madár Tatabánya – az Árpád-házi eredetmondák jelképe és Európa legnagyobb madárszobra
Turul-madár - az Árpád-házi mítosz legendás jelképe, egyben a tatabányai kvíz egyik "tartozéka"
Forrás: termeszetjaro.hu

Teszteld tudásod legújabb tatabányai kvízünkkel!

1.
Hol található a híres Turul-emlékmű? 
2.
Mi a neve Tatabánya egyik legnépszerűbb barlangjának? 
3.
Melyik volt Tatabánya fő iparága a 20. században? 
4.
Melyik városrészben található az Óváros tér? 
5.
Hol található Tatabánya városháza régi épülete, amely régen bányászati igazgatósági funkciót is betöltött? 
6.
Melyik híres király győzelméhez köthető a Turul-monda, ami Tatabányához kapcsolódik? 
7.
Hogyan becézik a helyiek a Csónakázó-tavat? 
8.
Mi volt Tatabánya eredeti három településének neve, amelyekből a város létrejött? 
9.
Hogyan hívják a tatabányai stadiont, ahol az FC Tatabánya — vagy Bányász — játszik?
10.
Melyik Tatabányáról származó, Tatabányához kötődő sportoló nyert olimpiai aranyérmet ? 

 

