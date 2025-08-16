21 perce
Tatabánya nem csak unalmas, most már koszos is? Durva panaszok a mocsok városából
Nem csak az unalmas esték bosszantják a tatabányaiakat, sokak szerint a város köztereinek állapota is egyre elkeserítőbb. A hozzászólások alapján tatabánya szemét problémája mára megkerülhetetlen témává vált.
Tatabánya szemét problémája régóta szúrja sokak szemét – és nem csak átvitt értelemben. A városlakók szerint a közterek rendezetlenek, piszkosak, és egyre több a panasz az elhanyagolt, lehangoló utcaképre. A hozzászólásokból egyértelműen kirajzolódik: sokan nem érzik méltónak a várost jelenlegi állapotában egy megyeszékhelyhez.
Tatabánya szemét helyzete sokak szerint tarthatatlan
A kommentelők jelentős része a köztisztaságot hiányolta. Sokan említették, hogy túl kevés a kihelyezett kuka, a szemét pedig sok helyen gyakorlatilag az utcák állandó tartozéka.
Mindenhol szemét van.
Ami a legjobban bántja a szemem, az a szemét, és a kukák hiánya.
Tata például itt van egy köpésnyire. Alig látni eldobott szemetet. Itt meg sajnos igen.
Felmerült az is, hogy a lakók bár fizetnek a köztisztaság fenntartásáért, az elvárt eredmény elmarad.
Előbb fizetnének az emberek a tisztaságért, mint a parkolásért – de kukát se nagyon látni.
Elhanyagolt területek és aggasztó állapotok
Többen a vasútállomás, az aluljárók és egyes parkok állapotát nevezték meg problémás területként. A hozzászólásokból kiderül: sokak szerint ezek a környékek piszkosak, elhanyagoltak, és rossz közérzetet keltenek a járókelőkben.
Sosem láttam még ennyi elhanyagolt területet Tatabányán, ez már mindent elmond.
Valami nagyon félresiklott, ha így néz ki egy megyeszékhely központi része.
Egyesek jelezték, hogy a városkép nem csak esztétikailag romlott: az elhanyagoltság érzete sokakban bizonytalanságot is kelt.
Elképesztő mennyiségű szemét lepte el TatabányátFotók: Novotni Ákos
Zavaró viselkedés, bizonytalan közérzet
A kommentelők egy része nemcsak a fizikai környezetet, hanem az ott tapasztalható viselkedési normák hiányát is sérelmezte. Szerintük egyes városrészeken gyakori a hangoskodás, és az, hogy a közterek nem családbarátok.
Mintha senkinek nem lenne fontos ez a város. Ez a közöny a legrosszabb benne.
Egyre kevésbé érzem otthon magam a saját városomban.
A véleményekből jól látszik: Tatabánya nemcsak programokban szűkölködik, hanem sokak szerint a tisztaság és a rendezettség terén is bőven lenne mit javítani.