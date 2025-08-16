Tatabánya nem csak unalmas, most már koszos is? Durva panaszok a mocsok városából

Tatabánya szemét problémája régóta szúrja sokak szemét – és nem csak átvitt értelemben. A városlakók szerint a közterek rendezetlenek, piszkosak, és egyre több a panasz az elhanyagolt, lehangoló utcaképre. A hozzászólásokból egyértelműen kirajzolódik: sokan nem érzik méltónak a várost jelenlegi állapotában egy megyeszékhelyhez.

Tatabánya szeméthegyes látképe

Fotó: N. Á. / Forrás: 24 Óra

Tatabánya szemét helyzete sokak szerint tarthatatlan

A kommentelők jelentős része a köztisztaságot hiányolta. Sokan említették, hogy túl kevés a kihelyezett kuka, a szemét pedig sok helyen gyakorlatilag az utcák állandó tartozéka.

Mindenhol szemét van.

Ami a legjobban bántja a szemem, az a szemét, és a kukák hiánya.

Tata például itt van egy köpésnyire. Alig látni eldobott szemetet. Itt meg sajnos igen.

Felmerült az is, hogy a lakók bár fizetnek a köztisztaság fenntartásáért, az elvárt eredmény elmarad.

Előbb fizetnének az emberek a tisztaságért, mint a parkolásért – de kukát se nagyon látni.

Elhanyagolt területek és aggasztó állapotok

Többen a vasútállomás, az aluljárók és egyes parkok állapotát nevezték meg problémás területként. A hozzászólásokból kiderül: sokak szerint ezek a környékek piszkosak, elhanyagoltak, és rossz közérzetet keltenek a járókelőkben.

Sosem láttam még ennyi elhanyagolt területet Tatabányán, ez már mindent elmond.

Valami nagyon félresiklott, ha így néz ki egy megyeszékhely központi része.

Egyesek jelezték, hogy a városkép nem csak esztétikailag romlott: az elhanyagoltság érzete sokakban bizonytalanságot is kelt.