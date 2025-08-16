augusztus 16., szombat

Tatabánya nem csak unalmas, most már koszos is? Durva panaszok a mocsok városából

Címkék#mocsok#szemét probléma#város#panasz

Nem csak az unalmas esték bosszantják a tatabányaiakat, sokak szerint a város köztereinek állapota is egyre elkeserítőbb. A hozzászólások alapján tatabánya szemét problémája mára megkerülhetetlen témává vált.

Kemma.hu

Tatabánya szemét problémája régóta szúrja sokak szemét – és nem csak átvitt értelemben. A városlakók szerint a közterek rendezetlenek, piszkosak, és egyre több a panasz az elhanyagolt, lehangoló utcaképre. A hozzászólásokból egyértelműen kirajzolódik: sokan nem érzik méltónak a várost jelenlegi állapotában egy megyeszékhelyhez.

A közterek állapota egyre többeket zavar Tatabányán. A hozzászólások szerint Tatabánya szemétkérdése ma már mindennapos probléma.
Tatabánya szeméthegyes látképe
Fotó: N. Á. / Forrás: 24 Óra

Tatabánya szemét helyzete sokak szerint tarthatatlan

A kommentelők jelentős része a köztisztaságot hiányolta. Sokan említették, hogy túl kevés a kihelyezett kuka, a szemét pedig sok helyen gyakorlatilag az utcák állandó tartozéka.

Mindenhol szemét van.

Ami a legjobban bántja a szemem, az a szemét, és a kukák hiánya.

Tata például itt van egy köpésnyire. Alig látni eldobott szemetet. Itt meg sajnos igen.

Felmerült az is, hogy a lakók bár fizetnek a köztisztaság fenntartásáért, az elvárt eredmény elmarad.

Előbb fizetnének az emberek a tisztaságért, mint a parkolásért – de kukát se nagyon látni.

Elhanyagolt területek és aggasztó állapotok

Többen a vasútállomás, az aluljárók és egyes parkok állapotát nevezték meg problémás területként. A hozzászólásokból kiderül: sokak szerint ezek a környékek piszkosak, elhanyagoltak, és rossz közérzetet keltenek a járókelőkben.

Sosem láttam még ennyi elhanyagolt területet Tatabányán, ez már mindent elmond.

Valami nagyon félresiklott, ha így néz ki egy megyeszékhely központi része.

Egyesek jelezték, hogy a városkép nem csak esztétikailag romlott: az elhanyagoltság érzete sokakban bizonytalanságot is kelt.

Elképesztő mennyiségű szemét lepte el Tatabányát

Fotók: Novotni Ákos

Zavaró viselkedés, bizonytalan közérzet

A kommentelők egy része nemcsak a fizikai környezetet, hanem az ott tapasztalható viselkedési normák hiányát is sérelmezte. Szerintük egyes városrészeken gyakori a hangoskodás, és az, hogy a közterek nem családbarátok.

Mintha senkinek nem lenne fontos ez a város. Ez a közöny a legrosszabb benne.

Egyre kevésbé érzem otthon magam a saját városomban.

A véleményekből jól látszik: Tatabánya nemcsak programokban szűkölködik, hanem sokak szerint a tisztaság és a rendezettség terén is bőven lenne mit javítani.

 

