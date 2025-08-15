Szellemváros lett Tatabánya?! Kőkemény jelentések az unalom fővárosából

Mi zavarja leginkább a tatabányaiakat a saját városukban? – erre a kérdésre kerestük a választ, és záporoztak a vélemények. A legtöbben ugyanazt a problémát emelték ki.

Sokan panaszkodtak arra, hogy Tatabánya estére teljesen kihal, alig akadnak működő szórakozóhelyek

Fotó: csikiphoto / Forrás: Shutterstock

Tatabánya, ahol este túl korán véget ér a nap

Korábban arra a kérdésre vártunk választ olvasóinktól a Facebook oldalunkon, hogy mi az amit legkevésbé szeretnek Tatabányán. A legtöbb hozzászólás egyértelműen ugyanarra a problémára világított rá: Tatabányán gyakorlatilag nincsenek valódi szórakozási lehetőségek. Többen nosztalgiával emlegették azokat az időket, amikor még működtek táncos helyek, klubok, diszkók. A mai helyzet viszont szinte mindenki szerint kiábrándító. A legtöbben úgy látják, hogy Tatabánya szórakozóhelyek tekintetében messze elmarad a hasonló méretű városoktól.

Sokan említették, hogy a Mimozink Tatabánya egyetlen olyan helye, amely még valamiféle esti programot kínál, de önmagában ez édeskevés egy megyeszékhelyhez mérten.

Volt pár hely régen, de ma már szinte semmi nincs, ami tényleg élményt adna.

Teljes kihaltság esténként

Sokan úgy érzik, hogy Tatabánya estére teljesen kihal. Az egyik kommentelő így fogalmazott:

Egy kihalt szellemváros este 10 óra után. Sajnos megyeszékhelyhez képest nulla egy faluban több élet van.

Többen ráerősítettek: szerintük már nem is este tízkor, hanem már 18–19 óra körül leáll az élet a városban. A hozzászólások alapján ez különösen szembetűnő egy megyeszékhelyhez képest, hiszen kisebb településeken is pezsgőbb az esti élet.

Nem csak a fiataloknak hiányzik a program

A hozzászólásokból az is kiderült, hogy nem csak a fiatal korosztály szenved a lehetőségek hiányától. Többen is megjegyezték, hogy generációkon átívelő probléma ez Tatabányán – régebben sem volt sokkal jobb a helyzet, de legalább volt választék. Ma viszont a legtöbben úgy érzik: akár hétvége, akár hétköznap, a város este elnémul.