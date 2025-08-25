augusztus 25., hétfő

Játék

21 perce

Tatabánya puzzle – Fedezd fel a város múltját online kirakóval

Címkék#Tatabánya#tatabánya puzzle#városrész történelem#játék

A tatabányai városrész régi fotói most online puzzle formájában kelnek életre. Rakd ki a város jellegzetes épületeit és terekét, és fedezd fel a múlt titkait játékosan!

Kemma.hu

Tatabánya Dózsakert városrésze az 1980-as években jelentős változásokon ment keresztül. Az új lakótelepek építése, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése és a közösségi terek kialakítása mind hozzájárultak a városrész fejlődéséhez. A korabeli fényképek bepillantást nyújtanak ebbe az időszakba, és lehetőséget adnak arra, hogy a múltat a jelenben is átéljük.

Tatabánya- Dózsakert
Tatabánya régen
Forrás: Fortepan

Most egy különleges online puzzle segítségével te is felfedezheted Tatabánya múltját. A puzzle darabjainak összeillesztésével nemcsak a városrész régi fotóit ismerheted meg, hanem a történelmét is átélheted. A játékos formában történő felfedezés segít abban, hogy a múlt élményei még inkább megelevenedjenek.

Ez a régi fotó most online puzzle formájában is felfedezhető. A játék során minden darab közelebb visz a múlt világához: kirakva láthatjuk a panelházakat, parkokat, utcákat és az akkori közösségi élet részleteit. Az online puzzle nemcsak szórakoztató, hanem tanulságos is: játék közben jobban megismerheted Tatabánya történelmét és építészeti arculatát.

Az online változat előnye

Az online változat előnye, hogy bárhol és bármikor játszható. A puzzle darabjainak összeillesztése során nemcsak a látvány tárul fel, hanem a múlt részletei és a korabeli élet apró mozzanatai is megelevenednek.

Ha érdekel a város múltja, érdemes elolvasni a cikkünket ahol interaktív képeken sétálhatsz át a 80-as évek Dózsakertjén. Ez a cikk hitelesen mutatja be a városrész történelmét, az építkezéseket és a közösségi tereket, így a puzzle-hoz kapcsolódó tartalom még érdekesebbé válik.

Így rakd ki a Tatabánya puzzle-t: Dózsakert a 80-as években

A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot. 

preview24pieceDózsakert a 80-as években

Segítségként megmutatjuk a teljes fotót:

Kulcsos gyerekek a Dózsakertben 1979-ben
Tatabánya régen
Forrás: Fortepan/VÁTI

 

