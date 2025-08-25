Tatabánya puzzle – Fedezd fel a város múltját online kirakóval

Tatabánya Dózsakert városrésze az 1980-as években jelentős változásokon ment keresztül. Az új lakótelepek építése, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése és a közösségi terek kialakítása mind hozzájárultak a városrész fejlődéséhez. A korabeli fényképek bepillantást nyújtanak ebbe az időszakba, és lehetőséget adnak arra, hogy a múltat a jelenben is átéljük.

Tatabánya régen

Forrás: Fortepan

Most egy különleges online puzzle segítségével te is felfedezheted Tatabánya múltját. A puzzle darabjainak összeillesztésével nemcsak a városrész régi fotóit ismerheted meg, hanem a történelmét is átélheted. A játékos formában történő felfedezés segít abban, hogy a múlt élményei még inkább megelevenedjenek.

Ez a régi fotó most online puzzle formájában is felfedezhető. A játék során minden darab közelebb visz a múlt világához: kirakva láthatjuk a panelházakat, parkokat, utcákat és az akkori közösségi élet részleteit. Az online puzzle nemcsak szórakoztató, hanem tanulságos is: játék közben jobban megismerheted Tatabánya történelmét és építészeti arculatát.

Az online változat előnye

Az online változat előnye, hogy bárhol és bármikor játszható. A puzzle darabjainak összeillesztése során nemcsak a látvány tárul fel, hanem a múlt részletei és a korabeli élet apró mozzanatai is megelevenednek.

