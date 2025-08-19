Érkezik az I. Tatabánya Fight Night – 12 pörgős meccs, hazai sztárokkal a szorítóban

Ezután az előmérkőzések következnek:

Szakács Patrik kezd, aki első profi mérkőzését vívja.

Majd Oláh Balázs szintén a Tatabányai Küzdősport Egyesület versenyzője, aki szintén profi meccsen mutatkozik be.

A másik tatabányai csapatból: Bányász Gym harcosai közül Polócz Patrik, Nyári László, és Tóth Dzsesszika, valamint Balássy Bálint is szerepel, aki a hazai Tatabánya Küzdősportban versenyző Tóth Bélával mérkőzik meg, ami egy tatabányai presztízsharc lesz, szintén profi szabályrendszerben.

A fő kártyán pedig Magyarország és Szerbia harcosai fognak össze csapni.

Vörös Abigél, a 14 éves tehetség, aki a vele egy idős szerb amazon ellen lép szorítóba.

Mága Richárd a tatabányai nehézsúlyú harcos, aki a szerb Vojnic Vlatko ellen küzd meg profi szabályrendszerben

Farkas László (Nutu) 2x világbajnok, aki szintén szerb riválissal találkozik.

A co-main event-ben Kinhefner Dávid, a Tatabányai Küzdősport Egyesület másodedzője és profi K-1 világbajnoka lép szorítóba a szerb Nicola Nicolic ellen, 5x3 perces küzdelemben, ahol világbajnoki címét védi.

Forrás: Tatabányai Küzdősport Egyesület/Beküldött

A gála egyik legfontosabb eleme, hogy Kinhefner Dávid és Szakács Patrik Hollandiában, Utrecthben az SB Gymben edzőtáboroztak, ahol a világ legjobbjaival edzenek, köztük Glory, Enfusion, One Championship és UFC bajnokokkal. Ez a felkészülés kiemelt jelentőséggel bír a versenyzők számára.

A Tatabányai Küzdősport Egyesület harcosai mindent beleadnak, hogy hazai közönség előtt is megmutassák tudásukat és eredményeiket!