Küzdősport

29 perce

Érkezik az I. Tatabánya Fight Night – 12 pörgős meccs, hazai sztárokkal a szorítóban

Címkék#Tatabányai Küzdősport Egyesület#Kinhefner Dávid#küzdősport#világbajnok

Tatabánya első nagyszabású küzdősport gálájára készülnek a helyi harcosok. A Tatabánya Fight Night 12 mérkőzést, presztízsharcokat és világbajnoki címvédést is tartogat.

Kemma.hu

Gőzerővel készülnek a tatabányai harcosok az I. Tatabánya Fight Night gálára, amely 12 izgalmas mérkőzést kínál, és 8 tatabányai küzdősport egyesületes lép szorítóba. A gálán bemutató mérkőzések, előmérkőzések és egy izgalmas fő kártya várja a közönséget – számolt be róla Kinhefner Dávid, a Tatabánya Küzdősport Egyesület versenyzője, profi K-1 világbajnoka, valamint másodedzője.

I. Tatabánya Fight Night
I. Tatabánya Fight Night: Szakács Patrik (bal) és Kinhefner Dávid (jobb) holland edzőtáborban készült a világ egyik legjobb edzőjével (Said El Badaoui, középen)
Forrás: Tatabányai Küzdősport Egyesület/Beküldött

Az I. Tatabánya Fight Night programja

A bemutató mérkőzéseken először Koncz Noel lép szorítóba, akit Saltzer Levente követ.

Ezután az előmérkőzések következnek:

  • Szakács Patrik kezd, aki első profi mérkőzését vívja.
  • Majd Oláh Balázs szintén a Tatabányai Küzdősport Egyesület versenyzője, aki szintén profi meccsen mutatkozik be. 
  • A másik tatabányai csapatból: Bányász Gym harcosai közül Polócz Patrik, Nyári László, és Tóth Dzsesszika, valamint Balássy Bálint is szerepel, aki a hazai Tatabánya Küzdősportban versenyző Tóth Bélával mérkőzik meg, ami egy tatabányai presztízsharc lesz, szintén profi szabályrendszerben.

A fő kártyán pedig Magyarország és Szerbia harcosai fognak össze csapni.

  • Vörös Abigél, a 14 éves tehetség, aki a vele egy idős szerb amazon ellen lép szorítóba.
  • Mága Richárd a tatabányai nehézsúlyú harcos, aki a szerb Vojnic Vlatko ellen küzd meg profi szabályrendszerben
  • Farkas László (Nutu) 2x világbajnok, aki szintén szerb riválissal találkozik.
  • A co-main event-ben Kinhefner Dávid, a Tatabányai Küzdősport Egyesület másodedzője és profi K-1 világbajnoka lép szorítóba a szerb Nicola Nicolic ellen, 5x3 perces küzdelemben, ahol világbajnoki címét védi.
Forrás: Tatabányai Küzdősport Egyesület/Beküldött

A gála egyik legfontosabb eleme, hogy Kinhefner Dávid és Szakács Patrik Hollandiában, Utrecthben az SB Gymben edzőtáboroztak, ahol a világ legjobbjaival edzenek, köztük Glory, Enfusion, One Championship és UFC bajnokokkal. Ez a felkészülés kiemelt jelentőséggel bír a versenyzők számára. 

Tatabányai Küzdősport Egyesület harcosai mindent beleadnak, hogy hazai közönség előtt is megmutassák tudásukat és eredményeiket!

 

