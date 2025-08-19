59 perce
Érkezik az I. Tatabánya Fight Night – 12 pörgős meccs, hazai sztárokkal a szorítóban
Tatabánya első nagyszabású küzdősport gálájára készülnek a helyi harcosok. A Tatabánya Fight Night 12 mérkőzést, presztízsharcokat és világbajnoki címvédést is tartogat.
Gőzerővel készülnek a tatabányai harcosok az I. Tatabánya Fight Night gálára, amely 12 izgalmas mérkőzést kínál, és 8 tatabányai küzdősport egyesületes lép szorítóba. A gálán bemutató mérkőzések, előmérkőzések és egy izgalmas fő kártya várja a közönséget – számolt be róla Kinhefner Dávid, a Tatabánya Küzdősport Egyesület versenyzője, profi K-1 világbajnoka, valamint másodedzője.
Az I. Tatabánya Fight Night programja
A bemutató mérkőzéseken először Koncz Noel lép szorítóba, akit Saltzer Levente követ.
Ezután az előmérkőzések következnek:
- Szakács Patrik kezd, aki első profi mérkőzését vívja.
- Majd Oláh Balázs szintén a Tatabányai Küzdősport Egyesület versenyzője, aki szintén profi meccsen mutatkozik be.
- A másik tatabányai csapatból: Bányász Gym harcosai közül Polócz Patrik, Nyári László, és Tóth Dzsesszika, valamint Balássy Bálint is szerepel, aki a hazai Tatabánya Küzdősportban versenyző Tóth Bélával mérkőzik meg, ami egy tatabányai presztízsharc lesz, szintén profi szabályrendszerben.
A fő kártyán pedig Magyarország és Szerbia harcosai fognak össze csapni.
- Vörös Abigél, a 14 éves tehetség, aki a vele egy idős szerb amazon ellen lép szorítóba.
- Mága Richárd a tatabányai nehézsúlyú harcos, aki a szerb Vojnic Vlatko ellen küzd meg profi szabályrendszerben
- Farkas László (Nutu) 2x világbajnok, aki szintén szerb riválissal találkozik.
- A co-main event-ben Kinhefner Dávid, a Tatabányai Küzdősport Egyesület másodedzője és profi K-1 világbajnoka lép szorítóba a szerb Nicola Nicolic ellen, 5x3 perces küzdelemben, ahol világbajnoki címét védi.
A gála egyik legfontosabb eleme, hogy Kinhefner Dávid és Szakács Patrik Hollandiában, Utrecthben az SB Gymben edzőtáboroztak, ahol a világ legjobbjaival edzenek, köztük Glory, Enfusion, One Championship és UFC bajnokokkal. Ez a felkészülés kiemelt jelentőséggel bír a versenyzők számára.
A Tatabányai Küzdősport Egyesület harcosai mindent beleadnak, hogy hazai közönség előtt is megmutassák tudásukat és eredményeiket!