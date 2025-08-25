Neves díjat kapott Tata Városi Gyógyszertár közössége - hosszú évtizedek munkája áll mögöttük

Augusztus 20-án az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepe alkalmából nagyon sokakat díjaztak Országszerte. Több komárom-esztergomi is kapott kitüntetés. Ahogyan arról beszámoltunk Tata Városa is több díjat adott át. Tata Városáért kitüntetés arany fokozatát a Városi Gyógyszertár közössége kapta, élükön Bohács Gyuláné gyógyszertárvezetővel, valamint munkatársaiként Szabó Istvánné, Suvadáné Szilágyi Éva és Heizerné Czene Zsuzsanna szakasszisztenseknek.

Tata Városáért kitüntetés arany fokozatát kapta a Városi Gyógyszertár

Forrás: tata város / facebook

Hosszú éves munkájukért kapták a Tata Városáért kitüntetést

Tata Város a Facebook-oldalán arról is beszámolt, hogy az egészségügyben végzett több évtizedes, lelkiismeretes és emberséges munkájukat, valamint a betegek iránt tanúsított elkötelezettségüket, empátiájukat és segítőkészségüket ismerte el a város közössége.

Több mint 60 éve Tatáért

Bohács Gyuláné Irénke, a Kossuth téri gyógyszertár vezetője és tulajdonosa, immár 65 éve szolgálja az egészségügyet Komárom-Esztergom vármegye legrégebbi patikájában. Pályafutását 1960-ban kezdte gyógyszertári asszisztensként. Családias légköréről, magas szakmai színvonaláról és a betegekhez való őszinte odafordulásáról ismert.

A gyógyszertár összeszokott csapata több mint négy évtizede dolgozik együtt, ez idő alatt tataiak generációinak segítettek a gyógyulásban. A dolgozók közül sokan nyugdíjasként is folytatták a munkát, ketten pedig ma is aktívan segítik a gyógyszertár mindennapjait.

Méltó elismerést kaptak

Szabó Istvánné több mint 50 éve dolgozik szakasszisztensként a Kossuth téri gyógyszertárban. Szakvizsgáját 1984-ben szerezte meg Sopronban.

Suvadáné Szilágyi Éva ugyancsak több mint fél évszázada tagja a közösségnek, szintén Sopronban szerezte képesítését 1980-ban.

Heizerné Czene Zsuzsanna több mint 45 évet töltött el a patikában, 1978-ban végezte el a szakasszisztensi képzést, majd 1984-ben expediáló szakasszisztensként szerzett további képesítést.

A kitüntetés méltó elismerése annak az áldozatos, emberséges és magas színvonalú munkának, amelyet a Városi Gyógyszertár közössége hosszú évtizedek óta Tata lakosainak egészségéért végez.