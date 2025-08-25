Egyszerre gyógyít testet és lelket – Tata városi díjat kapott Dr. Nagy Erzsébet

Ahogyan arról beszámoltunk Tata Városa augusztus 20-a alkalmából több kitüntetést adott át. A Szentessy házaspár vette át a Mátyás Király Díjat és Tata Városáért kitüntetés arany fokozatát vette át a Városi Gyógyszertár közössége, több évtizedes munkájukért és szintén arany kitüntetést kapott Dr. Nagy Erzsébet orvos és a tatai evangélikus gyülekezet kántora.

Tata Városáért kitüntetés arany fokozatát kapta Dr. Nagy Erzsébet

Forrás: tata város / facebook

Tata Városáért kitüntetés példamutató szolgálatért

Dr. Nagy Erzsébet a kiemelkedő és elhivatott liturgikus zenei szolgálatáért, Tata szellemi és erkölcsi értékeinek gazdagításáért, valamint testi-lelki gyógyító tevékenysége elismeréseként kapta a kitüntetést. Immár öt évtizede a tatai evangélikus gyülekezet hivatalos kántora és zenei vezetője. Hétről hétre, vasárnaponként és ünnepeken egyaránt művészi igényességgel kíséri és támogatja a gyülekezet közösségi életét. Nevéhez fűződik az első tatai Adventi Zenés Áhítat megszervezése is.

Az orvosi hivatásban szintén maradandót alkotott: Dolgozott az Árpád-házi Szent Erzsébet Kórházban, majd saját magánrendelést indított, ahol jelenleg akupunktúrás orvosként, pszicho- és hipnoterapeutaként, valamint életmód-tanácsadóként is segíti a hozzá fordulókat nemcsak Tatáról, hanem az egész országból, sőt a határokon túlról is sokan keresik fel.