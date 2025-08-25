48 perce
Egyszerre gyógyít testet és lelket – Tata városi díjat kapott Dr. Nagy Erzsébet
Dr. Nagy Erzsébet nem csak Tataiakat, külföldieket is gyógyít. Tata Városáért kitüntetés arany fokozatát kapta orvosi és hitéletbeli munkájáért.
Ahogyan arról beszámoltunk Tata Városa augusztus 20-a alkalmából több kitüntetést adott át. A Szentessy házaspár vette át a Mátyás Király Díjat és Tata Városáért kitüntetés arany fokozatát vette át a Városi Gyógyszertár közössége, több évtizedes munkájukért és szintén arany kitüntetést kapott Dr. Nagy Erzsébet orvos és a tatai evangélikus gyülekezet kántora.
Tata Városáért kitüntetés példamutató szolgálatért
Dr. Nagy Erzsébet a kiemelkedő és elhivatott liturgikus zenei szolgálatáért, Tata szellemi és erkölcsi értékeinek gazdagításáért, valamint testi-lelki gyógyító tevékenysége elismeréseként kapta a kitüntetést. Immár öt évtizede a tatai evangélikus gyülekezet hivatalos kántora és zenei vezetője. Hétről hétre, vasárnaponként és ünnepeken egyaránt művészi igényességgel kíséri és támogatja a gyülekezet közösségi életét. Nevéhez fűződik az első tatai Adventi Zenés Áhítat megszervezése is.
Az orvosi hivatásban szintén maradandót alkotott: Dolgozott az Árpád-házi Szent Erzsébet Kórházban, majd saját magánrendelést indított, ahol jelenleg akupunktúrás orvosként, pszicho- és hipnoterapeutaként, valamint életmód-tanácsadóként is segíti a hozzá fordulókat nemcsak Tatáról, hanem az egész országból, sőt a határokon túlról is sokan keresik fel.
