36 perce
Visszahivatná a tatai polgármester az alpolgármestert
Nem mindennapi dolgot tett közzé közösségi oldalán Michl József. Tata polgármestere azt akarja, hogy vizsgálják felül az alpolgármester megválasztását.
Michl József Tata polgármester igen érdekes ügyet osztott meg Facebook-oldalán, visszahivatná az alpolgármestert. Augusztus 27-re összehívta a képviselő-testület ülését. Ahol javasolja a testületnek Kvittung Dániel alpolgármester visszahívását!
Tata polgármestere összehívta a testületi ülést
Ahogyan azt leírta, az alpolgármestert a Füge közössége javasolta, a testület 11 igennel megválasztotta, egy évvel ezelőtt. De most azt kéri a testülettől, hogy az akkori döntését vizsgálja felül, hiszen megszűnt a javaslatot tevő Füge egysége, az alpolgármester pedig már munkaidejében is azon dolgozik, hogy megakadályozza az ülés megtartását. Ezt a két példát hozta fel a felülvizsgálat szükségére.