Visszahivatná a tatai polgármester az alpolgármestert

Michl József Tata polgármester igen érdekes ügyet osztott meg Facebook-oldalán, visszahivatná az alpolgármestert. Augusztus 27-re összehívta a képviselő-testület ülését. Ahol javasolja a testületnek Kvittung Dániel alpolgármester visszahívását!

Forrás: tata.hu

Ahogyan azt leírta, az alpolgármestert a Füge közössége javasolta, a testület 11 igennel megválasztotta, egy évvel ezelőtt. De most azt kéri a testülettől, hogy az akkori döntését vizsgálja felül, hiszen megszűnt a javaslatot tevő Füge egysége, az alpolgármester pedig már munkaidejében is azon dolgozik, hogy megakadályozza az ülés megtartását. Ezt a két példát hozta fel a felülvizsgálat szükségére.